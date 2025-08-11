Des touristes vietnamiens indemnes dans un accident de bus en Malaisie

Aucun touriste vietnamien n’a été grièvement blessé lors de la collision entre leur bus et deux autres voitures survenue dans la région de Genting Highlands, dans l’État de Pahang, en Malaisie, le 10 août, selon l’ambassade du Vietnam en Malaisie.

Photo : VNA/CVN

L’ambassade a rapidement surveillé la situation et contacté les autorités compétentes afin de mettre en œuvre des mesures de protection des citoyens après l’accident.

Le chef de la police de l’État de Pahang, Datuk Seri Yahaya Othman, a déclaré que l’accident s’était produit vers 17 heures le même jour. Le bus aurait perdu le contrôle et percuté l’arrière d’une Perodua Myvi et d’une Toyota Innova, provoquant la sortie de voie des trois véhicules.

Selon la police, le chauffeur du bus a été légèrement blessé, tandis que tous les passagers, dont 20 Vietnamiens et un guide touristique, sont sortis sains et saufs de l’accident.

Le service d’incendie et de secours de Pahang (JBPM) est rapidement arrivé sur les lieux pour mener les opérations de secours. Un porte-parole du JBPM a indiqué que le bus se rendait du site touristique de Genting Highlands aux grottes de Batu, à Selangor, au moment de l’accident.

VNA/CVN