Le Premier ministre ordonne une intervention après l’accident à Hà Tinh

Photo : VNA/CVN

L’accident s’est produit vers 02h10, sur la Route nationale 1, dans le quartier de Sông Tri, province de Hà Tinh. Un autocar immatriculé 43F-007.76 s’est renversé après avoir perdu le contrôle, causant la mort de dix personnes et en blessant 14 autres.

Aussitôt informé du drame, le chef du gouvernement a adressé ses condoléances aux familles des victimes et demandé aux autorités locales, ainsi qu’aux forces de police et aux services médicaux, de se rendre sur les lieux pour organiser les secours.

Dans son télégramme, le Premier ministre a chargé le président du Comité populaire provincial de mobiliser toutes les ressources disponibles pour soigner les blessés, minimiser les pertes humaines et matérielles, et apporter un soutien financier aux familles touchées. Il a également ordonné une enquête approfondie afin de déterminer les causes de l’accident.

Par ailleurs, le Comité populaire de la ville de Dà Nang a été prié de vérifier les conditions techniques et la conformité du véhicule impliqué. Le ministère de la Sécurité publique est chargé de renforcer les contrôles routiers, tandis que le ministère de la Construction devra réexaminer la sécurité des infrastructures sur les axes présentant des risques élevés.

Le même jour, le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyên Duy Lâm, s’est rendu à l’hôpital de Ky Anh pour rendre visite aux blessés et leur remettre une aide financière.

VNA/CVN