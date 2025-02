Le PM demande de régler les conséquences d'un grave accident de la route à Phu Yên

Photo : VNA/CVN

Le 8 février 2025, à 01h00 du matin, un accident de la route particulièrement grave s’est produit sur la Route nationale 1, au niveau de la commune de Xuân Thinh, ville de Sông Câu, province de Phu Yên. Un véhicule de tourisme immatriculé 50H-355.47, appartenant à la compagnie de bus Tân Kim Chi (Hô Chi Minh-Ville), s’est renversé, entraînant la mort de trois personnes et faisant 27 blessés.

Dès qu’il a été informé de l’accident, le chef du gouvernement a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et son soutien aux blessés. Il a ordonné aux autorités locales et aux forces de police de se rendre sur place pour gérer les conséquences de l’accident. Il a également demandé au président du Comité populaire et au chef du Comité de sécurité routière de la province de Phu Yên d’ordonner aux services compétents de prendre en charge les victimes, d’organiser des visites et d’apporter un soutien moral aux familles endeuillées.

Le président du Comité populaire de la province de Phu Yên a dirigé une réunion d’urgence avec les agences concernées afin de mettre en place des mesures immédiates pour atténuer les conséquences de l’accident et en déterminer les causes.

De son côté, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a ordonné une inspection du respect des réglementations en vigueur sur les activités de transport routier par la compagnie de bus Tân Kim Chi.

Le ministre de la Police a demandé à la Police provinciale de Phu Yên et aux services compétents d’ouvrir une enquête approfondie pour clarifier les causes de l’accident et de sanctionner, conformément à la loi, les personnes et les organisations responsables.

Par ailleurs, le ministre des Transports a ordonné aux autorités concernées d’évaluer et de réorganiser la circulation de manière plus efficace et sécurisée sur la Route nationale 1 ainsi que sur les autres axes routiers majeurs, afin d’améliorer la sécurité.

VNA/CVN