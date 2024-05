Les costumes très "agricoles" des Pa Dí

Les Pa Dí sont un groupe ethnique ultra-minoritaire au Vietnam, comptant seulement environ 2.000 personnes, qui habitent essentiellement à Muong Khuong, un district montagneux rattaché à la province septentrionale de Lào Cai. Ce peuple agrico-sylviculteur cultive le prunier, le poirier, le thé, le soja, ou encore le maïs et le riz. Sous les mains habiles des femmes, ces plantes sont devenues les motifs de décoration vestimentaire.

Les vêtements des femmes Pa Dí sont faits de matières naturelles et teints d’une couleur indigo très foncée. Leur tunique à fentes descend jusqu’aux chevilles. Boutonnée à droite, elle est particulièrement charmante avec le bord des manches doublé de tissu blanc ou bleu. Tráng Lền Dín, une femme Pa Dí, nous apporte plus de détails…

"Autrefois, nos aïeules portaient une tunique à deux couches. Elle était brodée de motifs rappelant un champ en terrasse, avec une rangée de boutons en argent représentant les grains de maïs, de cacahuète et de pois qui sont cultivés ici", indique-t-elle.

Ces boutons sont bien en argent. Leur nombre peut donc nous donner une idée du degré de richesse de la personne portant la tunique.

Le col de la tunique est aussi une œuvre d’art. Il est garni de deux morceaux de tissu vert et rouge et bordé de minuscules boutons en argent. Une ceinture verte brodée avec des motifs roses, pourpres et oranges, souligne la taille de guêpe des femmes Pa Dí.

Chaque fois qu’elles se déplacent, leurs jambes laissent entrevoir un morceau de tissu bleu ou vert très clair habilement cousu à l’intérieur du pan postérieur de la tunique indigo.

Pờ Chin Dín, une autre Pa Dí, est très fière de ce savoir-faire ancestral… "Nous confectionnons nous-mêmes nos vêtements que nous portons pour les grandes occasions telles que les mariages, avec les techniques de couture et de broderie héritées de nos ancêtres", partage-t-elle.

L’accessoire typique des femmes Pa Dí est un chapeau en lin, conforté à la cire d’abeille qu’elles portent sur leur chignon bien relevé. La partie supérieure du chapeau a la forme d’un toit, alors que sa partie inférieure est assortie de grains d’argent constituant des triangles.

Ces grains argentés rappellent les grains de maïs et de riz, traduisant le vœu de prospérité des Pa Dí, comme l’a fait remarquer Lý Seo Dìn, ancien responsable de la sensibilisation des populations, au comité du Parti de la province de Lào Cai. "Le chapeau représente le toit de la maison qui protège la famille, ou la mère qui veille sur ses enfants. Les grains d’argent minutieusement constitués représentent des images de la nature et des personnes", dit-il.

Ce chapeau est un cadeau précieux et rituel que la mère du mari offre à sa belle-fille en l’accueillant le jour du mariage.

Pour ce qui est des bijoux, que ce soient des colliers ou des bracelets, l’argent reste toujours la matière de prédilection des femmes Pa Dí qui affectionnent particulièrement les motifs d’animaux familiers tels que le coq et le poisson, mais aussi les motifs de clé et de tresses.

En 2020, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a inscrit l’art décoratif vestimentaire des Pa Dí au patrimoine culturel immatériel national.

