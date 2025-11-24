L'ancien président brésilien Bolsonaro placé en détention préventive

L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a été placé en détention préventive samedi matin 22 novembre à Brasilia par la police, sur ordre de la Cour suprême fédérale.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon les premières informations fournies par la police fédérale, cette arrestation n'est pas le résultat d'une condamnation, mais une mesure de précaution demandée par les enquêteurs. M. Bolsonaro a été arrêté vers 6h00 heure locale (09h00 GMT), et immédiatement conduit au siège de la police fédérale dans la capitale.

Cette détention intervient dans la phase finale d'une enquête sur un présumé complot de coup d'État dans le pays. M. Bolsonaro, qui a été au pouvoir de 2019 à 2022, était en résidence surveillée depuis le 4 août et sa détention préventive avait été ordonnée pour des raisons de maintien de l'ordre public. Dans le cadre de cette procédure, il avait été condamné à 27 ans et trois mois de prison.

Vendredi 21 novembre, l'équipe de défense de M. Bolsonaro a soumis une demande au juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, rapporteur de l'affaire, afin d'obtenir l'autorisation pour l'ancien président de rester en résidence surveillée, invoquant des problèmes de santé.

Aucun calendrier n'a été fixé pour le témoignage de M. Bolsonaro, et les autorités n'ont pas indiqué si des mesures supplémentaires seraient prises au cours de la journée. Son équipe juridique n'a pas fait d'autres déclarations sur les prochaines étapes.

Cette détention préventive survient alors que plusieurs enquêtes ont été ouvertes par la Cour suprême fédérale et la police fédérale concernant les agissements de M. Bolsonaro pendant son mandat et après son départ de la présidence. Les autorités judiciaires ont déclaré que davantage d'informations seraient divulguées une fois que les ordonnances de confidentialité concernées auraient été levées.

Xinhua/VNA/CVN