Lancement d'une série d'événements consacrés aux études américaines

Le 25 novembre à Hanoï, l'Université des sciences sociales et humaines relevant de l'Université nationale du Vietnam à Hanoï, en coopération avec l'ambassade des États-Unis au Vietnam, a inauguré une série d'activités dédiées aux études américaines, à l'occasion du 30ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam - États-Unis (1995-2025).

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, la vice-rectrice Dang Thi Thu Huong a rappelé que, forte de 80 ans d'histoire, l'Université des sciences sociales et humaines de Hô Chi Minh-Ville reste l'un des principaux centres de formation du pays dans ce domaine.

Elle a souligné qu'à partir de 2003, grâce au soutien de l'ambassade des États-Unis et de la Fondation Asie, le programme d'études américaines s'y est progressivement structuré avant de devenir, en 2004, une discipline à part entière. En vingt ans, ce programme a largement contribué au développement des études américaines au Vietnam, accompagnant la formation et la recherche dans de nombreuses universités du pays.

Selon Dang Thi Thu Huong, l'établissement n'est pas seulement un lieu d'enseignement et de recherche, mais aussi un organisme de conseil stratégique pour le Parti et l'État.e

Dans ce contexte, une compréhension équilibrée et approfondie des grands partenaires, en particulier des États-Unis, revêt une importance essentielle. Elle a insisté sur le fait que les études américaines ouvrent aux jeunes Vietnamiens une fenêtre précieuse sur l'un des pays les plus influents du monde et leur permettent de participer activement à des dialogues constructifs sur les grands enjeux mondiaux.

Dans le cadre de l'événement, un concours intitulé "Découvrir les États-Unis" a réuni des équipes issues de quatre grandes universités. Les participants ont été évalués à travers des épreuves de connaissances, d'analyse approfondie et d'éloquence en anglais, toutes centrées sur les relations bilatérales Vietnam - États-Unis.

Les 5 et 6 décembre 2025 se tiendra également un atelier de formation destiné aux enseignants et étudiants de plusieurs régions, animé par des professeurs américains, avec comme objectif d'actualiser les connaissances sur la société américaine contemporaine et à renforcer les réseaux académiques dans ce domaine.

