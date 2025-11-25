Hô Chi Minh-Ville se mobilise pour soutenir les sinistrés des inondations

Le Comité municipal de mobilisation des secours de Hô Chi Minh-Ville a reçu près de 245 milliards de dôngs (9,3 millions de dollars) de dons en espèces et plus de 136 milliards de dôngs en nature de la part d’agences, d’organisations, d’entreprises et de résidents locaux afin de venir en aide aux personnes touchées par les catastrophes naturelles, a annoncé lundi 24 novembre le Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

La ville a alloué jusqu’à présent 190,6 milliards de dôngs et plus de 136,2 milliards de dôngs en nature aux opérations de secours. Ce montant comprend 430 millions de dôngs pour les ménages sinistrés de la ville ; 3,17 milliards de dôngs transférés aux provinces à la demande des donateurs ; et 187 milliards de dôngs ainsi que plus de 136,2 milliards de dôngs en nature pour les localités les plus durement touchées.

Depuis le 21 novembre, 18 points de collecte et des sites d’accueil supplémentaires ont été ouverts dans 14 stations de la ligne 1 du métro de Hô Chi Minh-Ville afin de rassembler des fournitures d’urgence pour les zones inondées du Centre du pays.

Le 24 novembre à 08h00, organisations et particuliers avaient déjà collecté 1.276 tonnes de biens de première nécessité. Les livraisons ont été effectuées rapidement : 691 tonnes ont été envoyées à Khanh Hoà, 220 tonnes à Dak Lak, 265 tonnes à Lâm Dông et 100 tonnes à Gia Lai.

Hô Chi Minh-Ville participe également aux opérations de secours sur le terrain à Khanh Hoa. Elle gère quatre cuisines de campagne qui préparent 24.000 repas par jour pour les habitants et les équipes d’intervention, fournit des produits de première nécessité et une aide sociale, et a distribué 10.000 kits médicaux à usage domestique.

La ville a maintenu une équipe quotidienne de 30 à 50 médecins pour assurer les soins médicaux et la prévention des maladies après les inondations. 11 camions de collecte des déchets, six camions compacteurs et 300 agents d’assainissement ont été déployés pour déblayer les débris ; 200 policiers mobiles ont été mobilisés pour aider les résidents au nettoyage après les inondations ; et 650 volontaires ont été envoyés pour soutenir les zones prioritaires.

VNA/CVN