Catastrophes naturelles : 409 morts et disparus, près de 85.100 mds de dôngs de pertes économiques

Depuis le début de l'année 2025, le Vietnam fait face à une succession de catastrophes naturelles d'une intensité exceptionnelle, qui ont fait 409 morts ou disparus et 727 blessés.

>> Lutte contre les fléaux naturels par l’administration à deux niveaux : Toute la vérité

>> Le Premier ministre appelle à agir vite face aux catastrophes naturelles

>> Hô Chi Minh-Ville se mobilise pour soutenir les sinistrés des inondations

Photo : VNA/CVN

Plus de 337.000 habitations ont été endommagées ou détruites, et plus de 930.000 hectares de cultures ont été inondés ou ravagés. Les pertes économiques dépassent 85.099 milliards de dôngs (3,229 milliards de dollars).

Lors du Forum intitulé "Application des sciences et technologies dans la prévision et l'alerte précoce" organisé le 25 novembre par le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, Nguyên Tôn Quân, du Département vietnamien de gestion des digues et de prévention des catastrophes, a précisé que 19 tempêtes et dépressions tropicales ont été enregistrées en Mer Orientale depuis janvier, un niveau presque équivalent au record de 2017. Il a averti que l'activité cyclonique pourrait encore s'intensifier, un nouveau système dépressionnaire se dirigeant actuellement vers la région et susceptible de devenir la 15e tempête de l'année.

Les épisodes de pluies extrêmes ont provoqué des crues dépassant les niveaux historiques sur 13 cours d'eau du Nord et du Centre, entraînant des inondations graves dans de nombreuses localités telles que Hà Giang, Thai Nguyên, Bac Ninh, Hanoï, Thanh Hoa, Nghê An ou Huê.

Les pluies torrentielles et les inondations survenues du 16 au 20 novembre au Centre du pays ont fait 102 morts et disparus. Plus de 200.000 maisons ont été submergées et 119 axes routiers ont été coupés. Les pertes initiales sont estimées à plus de 13.248 milliards de dôngs.

Nguyên Tôn Quân a alerté sur la persistance d'un risque élevé de fortes pluies et de nouvelles crues dans les provinces du Centre dans les semaines à venir, appelant les autorités locales à accélérer les opérations de réparation et à renforcer leur préparation.

Le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement prévoit de densifier le réseau de stations de mesure, d'améliorer la qualité des prévisions de pluies extrêmes et d'élaborer des cartes d'alerte aux glissements de terrain et aux crues soudaines. Les autorités comptent également relocaliser les populations vivant dans des zones à haut risque et adapter les systèmes de cultures selon des orientations durables et résilientes.

Parallèlement, les infrastructures de prévention - digues, réservoirs et ouvrages clés - seront renforcées. Le ministère entend aussi intensifier la communication sur les risques et promouvoir la coopération internationale et l'application des sciences et des technologies dans la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, notamment la transformation numérique et la surveillance en temps réel, afin de renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles.

VNA/CVN