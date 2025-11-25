Vietnam - Laos : élargir la coopération en technologie, données et transformation numérique

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a rencontré Saysana Sitthiphone, vice-ministre lao des Technologies et la Communication, en marge du Forum économique d’automne 2025 à Hô Chi Minh-Ville, afin d’évoquer les orientations du renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines des technologies de l’information, du développement des infrastructures numériques et de la connectivité numérique pour la nouvelle ère.

>> Le Vietnam et le Laos consolident leur coopération sur le front de l’information

>> Vietnam - Laos : une foire de promotion du commerce pour dynamiser la coopération économique et de défense

>> Le Vietnam soutient les célébrations du 50e anniversaire de la Fête nationale du Laos

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a présenté au vice-ministre Saysana Sitthiphone les nouveautés de cette édition du forum, soulignant son importance en tant que plateforme de dialogue sur le développement socio-économique.

Placé sous le thème "Transition verte à l’ère du numérique", le Forum met l’accent sur le rôle des infrastructures numériques dans le développement durable et la connectivité numérique régionale, domaines d’intérêt commun entre le Vietnam et le Laos.

Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a souligné que l’infrastructure numérique constitue un pilier important de la connectivité globale entre les deux pays, au même titre que les liaisons routières, aériennes et d’autres infrastructures économiques.

Il a invité les ministères et agences vietnamiens, en particulier le ministère des Sciences et des Technologies, à collaborer étroitement avec les ministères lao concernés afin de mettre en œuvre efficacement les documents et accords signés.

Le Vietnam, a-t-il déclaré, est prêt à faciliter l’engagement des grandes entreprises technologiques telles que Viettel, VNPT, FPT et autres avec leurs partenaires lao pour opérationnaliser les programmes de coopération en matière d’infrastructure numérique, de transformation numérique et de technologies émergentes.

Concernant le développement des ressources humaines numériques, une priorité stratégique, il a affirmé la volonté du Vietnam de partager son expérience et d’aider le Laos à former de jeunes fonctionnaires aux technologies de l’information, à la transformation numérique, à l’intelligence artificielle et à d’autres technologies clés ; à développer des écosystèmes d’entrepreneuriat et d’innovation ; et à favoriser la collaboration pour créer des écosystèmes de transformation verte et numérique, fondements du développement durable des jeunes entrepreneurs dans les deux pays.

Soulignant l’importance des infrastructures et des centres de données, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son a insisté sur la volonté du Vietnam de travailler en étroite collaboration avec le Laos pour développer des référentiels et des centres de données nationaux et renforcer la connectivité bilatérale des données.

Lors de la récente visite du président lao au Vietnam, les deux parties ont lancé un programme de coopération visant à soutenir le Laos dans la mise en place d’une base de données nationale sur la population, un projet d’importance stratégique.

Le Vietnam met actuellement en œuvre le Projet 06 relatif à la numérisation des données démographiques et a enregistré des résultats positifs. Le ministère de la Sécurité publique collabore avec les ministères et les différents secteurs à l’élaboration d’une base de données nationale partagée, dont l’achèvement est prévu pour 2025.

Le Vietnam est prêt à partager son expérience et ses technologies, à soutenir le Laos dans la construction de ses plateformes nationales de données numériques et à coopérer au sein des instances régionales et internationales, notamment en matière de cybersécurité, a-t-il ajouté.

Le vice-ministre Saysana Sitthiphone a présenté les activités de coopération en cours dans les domaines des technologies de l’information, de la transformation numérique et des sciences et des technologies entre les entreprises et les organismes des deux pays, notamment les échanges d’experts et les programmes de formation qui ont renforcé les compétences des ressources humaines du Laos.

La partie lao a salué le soutien du Vietnam dans la mise en place d’infrastructures scientifiques et technologiques, le développement de bases de données démographiques et de centres de données, ainsi que dans l’assistance technique fournie en matière de cybersécurité.

Il a proposé plusieurs axes de coopération prioritaires pour l’avenir, notamment le développement d’infrastructures de cloud et de centres de données ; l’application de l’intelligence artificielle et du calcul haute performance ; la promotion de la transformation numérique des services publics et de l’économie ; le renforcement des capacités en cybersécurité ; et le développement de ressources humaines hautement qualifiées dans le secteur numérique.

Le Laos espère continuer à bénéficier de la coopération, du transfert de technologie et du soutien en matière de formation du Vietnam pour contribuer à son développement socio-économique.

VNA/CVN