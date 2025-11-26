Mesures urgentes pour soutenir habitants et entreprises touchés par les inondations

Le 25 novembre, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a signé la dépêche officielle n°228/CD-TTg concernant la mise en œuvre des politiques et le paiement des régimes d’assurance pour les habitants et les entreprises touchés par les fortes inondations au Centre du Vietnam.

La dépêche indique que ces derniers jours, le Centre a été frappé par des pluies et des crues exceptionnellement importantes, combinées à une marée haute. Sur plusieurs rivières, les niveaux d’eau ont dépassé les records historiques, provoquant des inondations graves, de graves pertes humaines et matérielles, ainsi que des impacts majeurs sur les cultures, l’élevage, les infrastructures socio-économiques et les activités de production.

Face à cette situation, le Premier ministre demande aux ministres, aux responsables des organismes concernés et aux présidents des Comités populaires de Hà Tinh, Quang Tri, Huê, Dà Nang, Quang Ngai, Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoà et Lâm Dông de mettre en œuvre plusieurs mesures urgentes.

Le ministère des Finances est chargé de coordonner avec les ministères et les localités concernées pour exiger des entreprises d’assurance qu’elles accélèrent les procédures et indemnisent rapidement et pleinement les assurés – particuliers et entreprises – touchés par les inondations, conformément à la législation sur les assurances.

Le ministère des Finances doit également instruire la Sécurité sociale du Vietnam afin de garantir le versement rapide et complet des prestations d’assurance sociale, d’assurance chômage et d’assurance maladie.

Le ministère de la Santé doit, pour sa part, collaborer avec le ministère des Finances et les localités afin d’assurer les droits des assurés en matière de soins médicaux couverts par l’assurance maladie.

Les présidents des Comités populaires des provinces mentionnées sont invités à coopérer étroitement avec les ministères compétents pour garantir les droits et les intérêts légitimes des habitants et des entreprises.

