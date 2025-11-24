Hanoï accueille le Festival de l’amitié Vietnam - États-Unis

Un festival de l’amitié Vietnam - États-Unis s’est tenu dimanche 23 novembre à Hanoï, dans le cadre des célébrations du 30 e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (1995-2025).

>> Sommet d'affaires Vietnam - États-Unis : une nouvelle ère de coopération commerciale

>> Vietnam - États-Unis : négociations commerciales et importations agricoles

>> Nouveau modèle de commerce entre le Vietnam et les États-Unis

Photo ; VUFO/CVN

L’événement a réuni des dirigeants de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO), l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper, des représentants officiels de Hanoï, ainsi que des représentants d’organisations d’amitié, d’instituts de recherche, d’universités et d’entreprises des deux pays.

Dans son discours d’ouverture, le vice-président de la VUFO, Dông Huy Cuong, a décrit les relations Vietnam - États-Unis comme une relation unique, marquée par de nombreux hauts et bas, mais qui a évolué vers un modèle de réconciliation entre les deux pays.Il a rappelé la normalisation historique des relations et l’établissement des relations diplomatiques le 12 juillet 1995, soulignant les efforts inlassables des dirigeants et des citoyens des deux pays.

Dans un esprit de "laisser le passé de côté, de surmonter les différends, de construire sur les points communs et de se tourner vers l’avenir", les relations bilatérales ont connu des avancées et un développement impressionnants dans tous les domaines, aboutissant à un "Partenariat global"en juillet 2013 et à un "Partenariat stratégique global pour la paix, la coopération et le développement durable" le 10 septembre 2023, a-t-il noté.

M. Cuong a ajouté que le peuple vietnamien apprécie toujours le précieux soutien de ses amis américains, notamment les vétérans américains, leurs familles, les organisations caritatives et les ONG, dont la bienveillance et la confiance ont contribué à panser les plaies de la guerre et ont favorisé le développement socio-économique et l’intégration internationale du Vietnam.

Il a souligné le rôle de l’organisation VUFO et de la Société Vietnam - États-Unis dans la promotion de la réconciliation, la gestion des séquelles de la guerre, le renforcement des liens entre les peuples et la mise en place de bases solides pour les relations bilatérales.

Photo : VUFO/CVN

Pour sa part, M. Knapper a décrit le festival comme un témoignage du développement, du dynamisme et du partenariat entre les deux pays, rendant hommage aux personnes qui, de part et d’autre, ont œuvré à la reconstruction de la confiance et de la compréhension mutuelles tout en faisant progresser les relations bilatérales.

Il a ajouté que l’événement visait également à inciter les jeunes générations à poursuivre le renforcement des relations au cours des trois prochaines décennies.

L’ambassadeur a salué le soutien des entreprises américaines à ces efforts, soulignant que les deux parties ont collaboré étroitement dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la croissance économique, de la sécurité et dans d’autres secteurs.Le programme comprenait des spectacles culturels, des compétitions sportives, des jeux traditionnels et des expositions de la culture et de la gastronomie vietnamiennes et américaines.

Il a également mis en lumière les réalisations des relations bilatérales et les activités des associations d’amitié, de la mission diplomatique américaine au Vietnam, des ONG et des entreprises des deux pays, dans le but d’approfondir la compréhension mutuelle et de favoriser les échanges entre les populations.

Photo : VUFO/CVN

Depuis le 12 juillet 1995, les relations entre le Vietnam et les États-Unis ont connu des progrès remarquables. Les États-Unis sont désormais le premier marché d’exportation du Vietnam, les échanges bilatéraux ayant été multipliés par plus de 250 depuis lors pour atteindre plus de 132 milliards de dollars en 2024.

Les investissements américains ont connu une croissance rapide, avec des entreprises telles que Google, Microsoft, Apple, Amazon, Intel, Meta, Nike, Visa, Coca-Cola et Marriott parmi les principaux investisseurs.

En matière de coopération politique et sécuritaire, les deux pays ont renforcé leurs liens grâce à des visites de haut niveau, des mécanismes de dialogue et une action coordonnée sur des enjeux régionaux et mondiaux tels que le changement climatique, les initiatives de l’ASEAN et la coopération sur le Mékong.

Dans le domaine de l’éducation et des échanges entre les peuples, le Vietnam est le principal pays d’origine des étudiants de l’ASEAN aux États-Unis, avec près de 30.000 étudiants au total. De nombreuses universités américaines proposent des programmes adaptés aux étudiants vietnamiens, selon les organisateurs du festival.

VNA/CVN