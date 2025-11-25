Plus de 2.088 milliards de dôngs mobilisés pour les sinistrés des inondations via le Comité central de mobilisation de secours

Le 25 novembre à Hanoï, répondant à l'appel du présidium du Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Trân Thanh Lâm, chef adjoint de la Commission centrale de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation des masses du Parti, a remis une contribution de 450 millions de dôngs (17.082 dollars) pour soutenir les compatriotes touchés par les crues.

Cette action s'inscrit dans un vaste élan de solidarité nationale déclenché depuis octobre suite aux ravages causés par les typhons successifs, du n°10 au n°13.

Selon les statistiques arrêtées à midi le 25 novembre, le montant total enregistré via le canal du Comité central central de mobilisation de secours s'est élevé à plus de 2.088,5 milliards de dôngs (79,28 millions de dollars). Sur cette somme, 1.118,5 milliards ont été directement transférés aux localités par les donateurs enregistrés, tandis que plus de 970 milliards ont été versés au Comité central.

Au 24 novembre, plus de 1,05 million de particuliers et près de 61.000 entreprises avaient apporté leur soutien via le Comité central de secours. Le montant total des fonds et des produits acheminés au Comité central de mobilisation de secours dépasse 945,8 milliards de dôngs.

Garantissant une distribution rapide et transparente, le Comité central de mobilisation de secours a déjà procédé à neuf phases de répartition, allouant 678,182 milliards de dôngs (soit 71,7% des fonds reçus) aux Comités du FPV de 23 provinces et villes sinistrées.

Le même jour, de nombreuses autres organisations, dont le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, la société par actions Diana Unicharm, et Vietnam Airlines, ont également remis leurs dons, réaffirmant l'engagement de toute la société à stabiliser la vie des populations affectées.

VNA/CVN