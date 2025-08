Lancement du Rapport sur les importations et les exportations du Vietnam 2024

>> Le Vietnam étudie les opportunités d’exportations en Afrique

>> Les exportations de café vers l’Allemagne en forte hausse

>> Belles perspectives pour l’exportation de tilapia

Il s'agit du document officiel du ministère de l'Industrie et du Commerce sur la situation des importations et des exportations de chaque groupe de marchandises, les marchés, la capacité à exploiter les opportunités offertes par les accords de libre-échange et la gestion des activités d'importation et d'exportation.

Photo : VNA/CVN

Le rapport sur les importations et les exportations a fourni ces dernières années des informations transparentes et systématiques, qui ont suscité l'intérêt, la confiance et la grande appréciation des agences de gestion, des entreprises, des associations et des organismes de recherche et de formation. Selon le rapport, en 2024, dans un contexte macroéconomique plus favorable qu'en 2023, grâce à la forte participation du gouvernement, des ministères et des secteurs, et aux efforts déployés pour surmonter les difficultés du monde des affaires, les importations et les exportations connaîtront une forte reprise, contribuant ainsi à la croissance globale de l'économie et à la stabilité macroéconomique.

Après huit ans de publication, le rapport 2024 sur les importations et les exportations du Vietnam recense de manière relativement exhaustive non seulement les activités d'importation et d'exportation, mais aussi les activités de gestion des agences relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce et d'autres ministères et secteurs. En particulier, la compilation du rapport annuel d'import-export est considérée par le ministère de l'Industrie et du Commerce comme l'une des tâches importantes, démontrant l'esprit de soutien, de création et de camaraderie avec les entreprises et les associations industrielles ; contribuant au plus haut niveau d'achèvement des objectifs socio-économiques du gouvernement.

Afin de récompenser les entreprises ayant contribué positivement à la croissance des exportations vietnamiennes et de contribuer à la promotion de l'image des entreprises exportatrices, le Département d’import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce a organisé, le même jour, une série de programmes "Import-Export du Vietnam - Honorabilité - Annonce - Connectivité - Coopération".

Dans le cadre de cette série d'événements visant à récompenser les contributions des entreprises d'import-export, le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên a décerné des certificats de mérite aux entreprises ayant réalisé des réalisations exceptionnelles dans leurs activités d'exportation en 2023.

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, au cours des six premiers mois de 2025, la valeur du commerce extérieur a atteint 432,1 milliards de dollars, en hausse de 16,1% en rythme annuel ; dont les exportations de 219,9 milliards de dollars, en hausse de 14,5%, les importations de 212,2 milliards de dollars, en hausse de 17,9%.

La croissance des activités d'import-export a démontré son importance, contribuant positivement à la croissance globale du pays et étant toujours considérée comme un atout pour l'économie. Elle contribue ainsi à stabiliser la balance des paiements, à créer des emplois pour une main-d'œuvre nombreuse et à être un moteur important de l'innovation et du transfert de technologie.

VNA/CVN