La logistique verte nécessite des mécanismes d’incitation financière verte

>> Hô Chi Minh-Ville : cap sur une industrie intelligente et durable

>> Vietnam - Chine : coopération renforcée en matière de services logistiques

>> Ouverture du 3e Salon international de la logistique du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Une table ronde sur les politiques financières au service de la logistique verte a été organisée le 31 juillet par le magazine Kinh tế - Tài chính (Économie - Finance) et la société VINEXAD, avec le soutien de l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Selon les experts participants, la logistique verte ne peut se développer naturellement sans politiques financières adéquates, opportunes et efficaces. Les investissements dans les technologies écologiques, les moyens de transport propres, les entrepôts économes en énergie et les systèmes numériques de suivi des émissions exigent des ressources considérables en termes financiers, techniques et humains.

En pratique, bien que la transition verte et la création de chaînes d’approvisionnement durables soient incontournables, les entreprises vietnamiennes font face à plusieurs obstacles : manque de capitaux et de technologies, compétences limitées, et pression exercée par les chaînes de valeur mondiales. Les petites et moyennes entreprises rencontrent encore plus de difficultés pour accéder au financement vert.

Photo : VNA/CVN

À l’heure actuelle, le secteur logistique contribue de manière significative à l’économie nationale avec un marché estimé à 40-42 milliards de dollars, une croissance annuelle de 14-16%, soit l’un des taux les plus élevés de l’Asie du Sud-Est. Toutefois, les coûts logistiques restent élevés, représentant 16-18% du PIB, et le secteur est un émetteur majeur de carbone, notamment dans le transport routier.

La transition vers une logistique verte est ardue, surtout en l’absence de politiques financières à long terme. De nombreuses entreprises soulignent que les mesures financières ne sont pas seulement un moteur, mais une condition essentielle pour réaliser cette transformation.

Des solutions telles que le crédit vert, les avantages fiscaux, le soutien aux taux d’intérêt et les fonds pour l’innovation technologique - si elles sont mises en œuvre efficacement - peuvent inciter les entreprises à adopter des modèles respectueux de l’environnement et contribuer à une croissance durable.

VNA/CVN