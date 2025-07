Le Vietnam étudie les opportunités d’exportations en Afrique

Confronté à des difficultés croissantes sur ses principaux marchés d’exportation, tels que la Chine, l’Union européenne et les États-Unis, le Vietnam cherche à diversifier ses marchés et à accroître sa présence commerciale en Afrique, une région à fort potentiel de croissance, aux exigences techniques plus faibles et à la demande croissante de produits vietnamiens.

Ces derniers mois, le Vietnam a intensifié sa diplomatie économique avec plusieurs pays africains. Parmi ces visites, on peut citer les visites officielles au Sénégal et au Maroc du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, ainsi que celles en Côte d’Ivoire et en Afrique du Sud du vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vu Hông Thanh.

Lors de ces voyages, le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a rencontré des responsables clés du Sénégal et du Maroc, en se concentrant sur des domaines tels que l’agriculture, l’industrie de transformation et le commerce des biens essentiels.

De même, les forums de dialogue politique et juridique ont bénéficié d’une large participation des entreprises, facilitant l’accès à l’information et à de nouvelles opportunités commerciales.

Ces actions reflètent l’engagement du gouvernement vietnamien à mettre en œuvre les initiatives de coopération économique approuvées, dans le but de renforcer les relations avec le continent africain.

Un marché jeune et en pleine croissance

Avec une population de plus de 1,4 milliard d’habitants et qui devrait atteindre 2,5 milliards d’ici 2050, l’Afrique est en passe de devenir l’un des marchés à la croissance la plus rapide au monde. En 2024, les échanges bilatéraux entre le Vietnam et ce continent atteindront 9,5 milliards de dollars, dont 4 milliards d’exportations vietnamiennes et 5,5 milliards d’importations. Cependant, une marge de croissance importante subsiste, notamment dans les pays dont les relations commerciales sont encore limitées, comme le Sénégal.

La région a besoin des produits qui correspondent aux atouts du Vietnam, tels que l’alimentation, les biens de consommation, les machines agricoles et les matériaux de construction. Le riz, le café, le poivre, les noix de cajou et les produits aquatiques vietnamiens sont déjà reconnus pour leur qualité et leurs prix compétitifs.

Lors d’une récente visite au Sénégal, le Vietnam a signé un protocole d’accord pour fournir 100.000 tonnes de riz par an, un accord qui vise à renforcer la sécurité alimentaire du pays et à renforcer la coopération bilatérale.

Défis logistiques et financiers à relever

Malgré les opportunités, l’accès au marché africain pose des défis importants : longues distances géographiques, coûts de transport élevés, infrastructures logistiques déficientes, risques politiques et manque d’informations commerciales claires. De plus, les mécanismes de paiement internationaux ne sont pas toujours stables.

Par conséquent, le ministère de l’Industrie et du Commerce suggère d’adopter une stratégie de pénétration sélective, en encourageant la participation aux salons professionnels, en consolidant les réseaux de distribution locaux et en développant la présence diplomatique et commerciale dans des pays clés comme le Sénégal, le Maroc, le Nigéria et l’Afrique du Sud.

Parallèlement, le gouvernement s’efforce de signer des accords de libre-échange, des accords de protection des investissements et des conventions fiscales afin de garantir un environnement juridique plus sûr pour les entreprises vietnamiennes.

Les entreprises vietnamiennes font leurs premiers pas

Certaines entreprises vietnamiennes, telles que PAN Group, Vinamilk, Hapro, Intimex et Hoa Phat, explorent déjà les marchés africains ou y exportent. Viettel et Petrovietnam se distinguent également, avec des investissements consolidés en Algérie et au Mozambique. Cependant, la présence commerciale du Vietnam en Afrique reste modeste par rapport au potentiel disponible.

Les experts suggèrent d’établir des centres logistiques dans des emplacements stratégiques du continent afin de réduire les délais de livraison et les coûts d’exploitation. De même, le renforcement des services financiers, tels que l’assurance et la banque internationale, sera essentiel pour soutenir la croissance du commerce bilatéral.

Avec le soutien des missions diplomatiques et des bureaux commerciaux vietnamiens dans la région, on s’attend à ce que davantage d’entreprises vietnamiennes soient encouragées à conquérir ce marché émergent et stratégique, riche en opportunités.

