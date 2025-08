Information sur les négociations commerciales réciproques Vietnam - États-Unis

Dans une annonce faite dans la nuit du 1 er août 2025 (heure vietnamienne), la Maison Blanche a publié un décret du président Donald Trump abaissant l’impôt réciproque appliqué au Vietnam de 46% à 20%. Cette mesure fait partie d’un ajustement plus large concernant 69 pays et territoires répertoriés dans l’annexe I du décret.

>> Les négociations commerciales avec les États-Unis doivent s'inscrire dans le cadre global des relations bilatérales

>> La porte-parole fait le point sur les négociations commerciales Vietnam - États-Unis

>> Vietnam - États-Unis : maintenir l’élan vers un commerce équilibré et durable

Selon le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, cette décision est le fruit de nombreuses négociations entamées depuis fin avril 2025 entre les deux pays, à la fois au niveau technique et ministériel.

La délégation vietnamienne était dirigée par le ministre Nguyên Hông Diên, accompagné de représentants de divers ministères et agences clés, notamment les Affaires étrangères, la Police, les Finances, la Justice, l’Agriculture, l’Environnement, la Banque centrale, ainsi que l’ambassade du Vietnam à Washington.

Photo : VNA/CVN

Les discussions ont porté sur de nombreux volets économiques cruciaux, tels que les droits de douane, les règles d’origine, les barrières non tarifaires, le commerce numérique, les services et investissements, la propriété intellectuelle, le développement durable, les chaînes d’approvisionnement, ou encore la coopération commerciale.

Les deux pays s'engagent à poursuivre les discussions en vue de conclure un accord bilatéral global sur le commerce réciproque, fondé sur les principes d’ouverture, de construction mutuelle, d’égalité, de respect de l’indépendance, de la souveraineté, du régime politique de chacun, du bénéfice partagé, tout en tenant compte du niveau de développement respectif. Les deux pays s’efforceront également de promouvoir une coopération économique, commerciale et d’investissement stable, équilibrée et mutuellement avantageuse, à la hauteur du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis.

Les données des douanes américaines révèlent qu’en 2024, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 149,7 milliards de dollars, dont 136,6 milliards de dollars d’exportations vietnamiennes. Le Vietnam affichait ainsi un excédent commercial de 123,5 milliards de dollars, se plaçant au troisième rang des pays ayant le plus grand excédent vis-à-vis des États-Unis, derrière la Chine et le Mexique.

Sur les cinq premiers mois de 2025, les échanges ont continué de croître fortement, atteignant 77,4 milliards de dollars, en hausse de 36,5% sur un an. Le Vietnam a exporté pour 71,7 milliards de dollars (+37,3%) et importé pour 5,7 milliards de dollars (+30,7%), enregistrant un excédent de 64,8 milliards de dollars, le quatrième plus important vis-à-vis des États-Unis, derrière la Chine, le Mexique et l’Islande.

VNA/CVN