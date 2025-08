Stabiliser le taux de change et stimuler la croissance économique

La réunion visait à évaluer les résultats obtenus et de définir les prochaines étapes. L’objectif affiché : contribuer à atteindre une croissance du PIB national supérieure à 8% en 2025 et viser une croissance à deux chiffres pour le mandat suivant.

La Banque d’État du Vietnam a présenté un rapport sur la restructuration des établissements de crédit en lien avec le règlement des créances douteuses.

Photo : VNA/CVN

Des représentants de divers ministères et organismes de l’État (Finances, Police, Construction, Industrie et Commerce, Agriculture et Environnement, Justice, Sciences et Technologies, Bureau gouvernemental, Audit d’État…) ont discuté de la mise en œuvre de la Décision 689/QĐ-TTg relative au projet "Restructuration du système des établissements de crédit associé au traitement des créances douteuses pour la période 2021-2025".

Les discussions ont porté sur plusieurs axes : réorienter les flux financiers vers la production et le commerce, promouvoir le crédit vert, développer des prêts préférentiels pour les entreprises, renforcer l'application du numérique dans le secteur bancaire, augmenter le capital social des banques commerciales publiques, maîtriser le taux de change ainsi que les marchés des devises et de l’or.

Parmi les autres sujets abordés figuraient : le traitement des créances douteuses, la restructuration de la Saigon Commercial Bank (SCB), la coordination des politiques monétaire et budgétaire, la gestion des garanties, l’exécution des jugements liés aux institutions financières, ainsi que la prévention de la criminalité financière…

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a indiqué que quatre banques avaient été restructurées avec succès, et que le cas de la SCB était en cours de traitement. Il a salué les contributions des ministères et organismes, demandé à la Banque d’État d’intégrer les propositions afin de mieux gérer les activités des établissements de crédit dans les temps à venir.

Il a souligné la nécessité de maintenir une politique monétaire efficace pour garantir la stabilité macroéconomique, maîtriser l’inflation, stabiliser le taux de change et soutenir la croissance. Il a également insisté sur l’importance d’une surveillance stricte pour garantir la stabilité du système bancaire et d’une évaluation continue des établissements fragiles en vue de solutions opportunes et efficaces.

Le vice-Premier ministre a recommandé une coordination étroite entre les politiques monétaire et budgétaire, la promotion des paiements numériques et l’étude de possibilités sur l’émission d’obligations en dollars…

Concernant les plafonds de crédit (credit room), il a estimé qu’ils devaient rester un instrument de régulation à court terme et que les banques performantes devaient voir leur plafond relevé afin de renforcer leur capacité à financer l’économie.

Enfin, Hô Duc Phoc a appelé à la conception et mise en œuvre de programmes de prêts préférentiels (logement social, réduction de la pauvreté), à une gestion rigoureuse des flux de capitaux, à une réorientation du crédit vers les secteurs productifs et commerciaux, à un renforcement des inspections ciblées, à l’éradication des participations croisées et au traitement résolu des créances douteuses…

VNA/CVN