Belles perspectives pour l’exportation de tilapia

>> Exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques en hausse de 14,3% en six mois

>> Le secteur des produits aquatiques vise 5,4 milliards de dollars à l’export au deuxième semestre

>> Les crevettes s’exportent bien aux États-Unis malgré les craintes liées aux droits de douane

Selon les statistiques, le tilapia est actuellement la deuxième espèce de poisson d’eau douce la plus produite au monde, après la carpe. Grâce à sa grande adaptabilité, sa croissance rapide et sa résistance aux maladies, il est particulièrement bien adapté aux conditions écologiques du delta du Mékong, notamment à An Giang. De plus, le coût d’investissement pour son élevage est nettement inférieur à celui de nombreuses autres espèces, alors que sa production intéresse de nombreux grands marchés.

Actuellement, l’élevage du tilapia se développe dans de nombreuses communes et districts tels que Châu Phu, Châu Thành, Thoai Son, Phu Tân ou Tân Châu, avec deux formes principales : l’élevage en étang et l’élevage en cage en rivière.

Selon M. Lê Chi Binh, vice-président de l’Association des pêcheries d’An Giang, dans le contexte de reconfiguration des chaînes d’approvisionnement mondiales, le tilapia vietnamien a de réelles perspectives. "Si l’on investit correctement dans les souches, les techniques d’élevage et la transformation à forte valeur ajoutée, cette filière peut rapporter entre 150 et 200 millions de dollars par an. C’est une opportunité en or qu’An Giang et le delta du Mékong doivent saisir, d’autant que le marché américain cherche de plus en plus à diversifier ses sources d’approvisionnement hors de Chine à cause de nouvelles politiques fiscales", estime M. Binh.

Photo: CTV/CVN

Focus sur la transformation à valeur ajoutée

En 2024, le chiffre d’affaires des exportations de tilapia du Vietnam a dépassé 41 millions de dollars, soit une hausse de près de 140% par rapport à l’année précédente. M. Doan Toi, directeur général de la société par actions Nam Viet, entreprise investissant massivement dans l’élevage du tilapia à An Giang, a indiqué que les produits vietnamiens à base de tilapia étaient bien accueillis par de nombreux marchés tels que les États-Unis, l’Europe, le Japon et la Chine. Grâce aux normes VietGAP et GlobalGAP et à des procédés de production respectueux de l’environnement, l’entreprise s’attend à voir le tilapia devenir le deuxième produit d’exportation phare après le pangasius.

La société Nam Viet mise désormais non seulement sur l’exportation, mais aussi sur le développement du marché intérieur. La Chine reste un marché important pour la consommation de tilapia et constitue également une plateforme de distribution pour de nombreux pays d’Asie. Le marché européen, notamment l’Allemagne, la France et les Pays-Bas, offre un fort potentiel pour les filets de tilapia haut de gamme, grâce à des exigences strictes en matière de qualité et de traçabilité.

En parallèle de l’extension des zones de production, An Giang attire de plus en plus de grandes entreprises. À titre d’exemple, la société par actions Nam Viet a investi dans la création de zones agricoles répondant aux normes GlobalGAP et ASC et a construit une usine de transformation à forte valeur ajoutée sur place. Les produits dérivés du tilapia comme les filets et le tilapia assaisonné sont promus par l’entreprise pour l’exportation vers des marchés exigeants comme les États-Unis et l’Europe, contribuant ainsi à renforcer la notoriété du tilapia vietnamien à l’international.

Selon le Service provincial de l’agriculture et de l’environnement, afin de faire du tilapia un produit stratégique, la province mise sur la planification de zones d’élevage concentrées, le développement de souches de qualité, l’application de techniques modernes et la promotion de modèles intégrés. En particulier, les entreprises sont incitées à développer des produits transformés à forte valeur ajoutée, adaptés aux attentes des consommateurs mondiaux.

Truong Giang/CVN