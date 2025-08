La lutte contre la pêche INN est une responsabilité nationale

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a présidé ce vendredi 1 er août à Hanoï une réunion du Comité directeur national sur la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

>> Mettre en œuvre résolument les solutions contre la pêche INN

>> Dà Nang renforce la surveillance portuaire pour lutter contre la pêche INN

Selon le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Phùng Duc Tiên, au 30 juin 2025, le nombre de navires de pêche enregistrés et mis à jour dans la base de données nationale des pêches (VNFishbase) était de 81.719. Actuellement, le pays compte 28.164/28 431 navires de pêche d'une longueur de 15 m ou plus, dotés d'équipements de surveillance des navires de pêche (soit 99,06%).

Photo : VNA/CVN

Le nombre de navires de pêche enfreignant la réglementation VMS a diminué par rapport à la même période en 2024. Au 30 juin 2025, les navires de 24 mètres ou plus ayant perdu leur connexion VMS pendant plus de 6 heures étaient de 3.098, les navires ayant perdu leur connexion VMS pendant plus de 10 jours en mer étaient de 24 et les navires dépassant la limite de pêche autorisée en mer étaient de 4.

Depuis le début de l’année, le nombre de navires de pêche et de pêcheurs arrêtés et traités par des pays étrangers a diminué de 20 navires et 129 pêcheurs par rapport à la même période.

S’exprimant lors de la réunion, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a souligné la nécessité d'un changement fondamental de pensée et d'approche pour s'attaquer aux causes profondes des violations de la pêche INN, non seulement pour "satisfaire l'UE", mais aussi pour débloquer l'économie de la pêche vietnamienne, protéger les ressources aquatiques et les moyens de subsistance à long terme des pêcheurs ; maintenir des exportations durables et défendre la marque nationale sur le marché international.

La lutte contre la pêche INN ne peut être une campagne, un mouvement. Il s'agit d'une responsabilité nationale, a dit le vice-Premier ministre. Il a demandé de continuer à réviser et à perfectionner les documents juridiques, notamment les décrets relatifs aux politiques de soutien à l'exploitation offshore et aux sanctions administratives.

La transformation numérique est considérée comme un pilier de la surveillance, du suivi et du contrôle des navires de pêche. Trân Hông Hà a déclaré que les données devraient être intégrées à de multiples fins. La base de données doit permettre une interaction bidirectionnelle, l'alerte précoce, le suivi des déplacements et l'application de l'intelligence artificielle et de la blockchain pour sécuriser et vérifier les informations.

La surveillance des navires ne sert pas uniquement à "traiter les violations des navires et pêcheurs", mais aussi à "les guider, les alerter et les soutenir", a dit-il.

Par ailleurs, le Vietnam doit coopérer activement avec des organisations telles que Global Fishing Watch, le WWF, l'UE et les États-Unis afin d'apprendre, d'échanger des expériences et d'accéder à des solutions technologiques.

Le vice-Premier ministre a demandé aux localités d'élaborer des projets spécifiques visant à reconvertir les pêcheurs en emploi, à garantir la sécurité sociale et à bien cerner la situation actuelle, les besoins en capitaux, la formation et les moyens de subsistance alternatifs, en passant par les services logistiques de pêche.

VNA/CVN