Union européenne - Vietnam : 300 milliards de dollars en cinq ans grâce à l’EVFTA

La Chambre de Commerce européenne au Vietnam (EuroCham) a salué ce bilan dans une annonce publiée le 1er août, soulignant la position du Vietnam en tant que premier partenaire commercial de l’UE au sein de l’ASEAN et 16ᵉ à l’échelle mondiale.

Photo : VNA/CVN

Signé en juin 2019 et entré en vigueur en août 2020, l’EVFTA est l’un des accords les plus ambitieux jamais conclus par l’UE avec un pays en développement. Il a entraîné la suppression immédiate de plus de 70% des droits de douane, avec un objectif d’élimination de 99% des tarifs restants. L’accord a aussi élargi l’accès aux marchés, renforcé la protection de la propriété intellectuelle et accru la transparence réglementaire. Pour Bruno Jaspaert, président d’EuroCham, l’harmonisation des valeurs et des normes est un facteur déterminant du succès de l’accord.

Dans un contexte marqué par l’instabilité géopolitique et la montée du protectionnisme, l’EVFTA incarne un modèle de coopération. "Ses dispositions transparentes et les engagements mutuels démontrent que l’harmonisation des normes et l’ouverture des marchés sont la voie vers une croissance durable", a-t-il affirmé.

D’après l’Office général des statistiques du Vietnam, les échanges bilatéraux ont atteint 298 milliards de dollars en moins de cinq ans, soit près de 40% du commerce cumulé depuis 1995 (815 milliards). Ce chiffre témoigne du rôle catalyseur de l’EVFTA dans les relations économiques bilatérales.

Le Vietnam exporte vers l’UE des produits électroniques, textiles, décoratifs et agricoles. De son côté, l’UE - troisième exportateur et quatrième importateur du Vietnam - fournit des machines de haute technologie, véhicules, produits pharmaceutiques et technologies vertes.

Bruno Jaspaert souligne que l’UE demeure un partenaire économique stable et fiable du Vietnam. Selon lui, si les deux parties continuent à lever les obstacles et à mettre en œuvre efficacement l’accord, celui-ci continuera à générer des bénéfices durables. EuroCham et la communauté d’affaires européenne restent engagés à accompagner le Vietnam dans ses objectifs de croissance à long terme.

L’accord ouvre également aux entreprises européennes l’accès à un marché vietnamien de 100 millions d’habitants, avec une main-d’œuvre de plus de 55 millions de personnes. Il favorise les investissements directs étrangers (IDE) et les partenariats public-privé (PPP), notamment dans des domaines tels que l’agriculture durable, la transformation numérique et l’énergie verte.

"Dans un environnement commercial mondial en constante évolution, la coopération UE-Vietnam est plus nécessaire que jamais", a déclaré Julien Guerrier, ambassadeur de l’UE au Vietnam, réaffirmant l’engagement de l’UE à soutenir le pays vers un avenir vert et durable.

Un enjeu clé reste la ratification par certains États membres de l’UE de l’Accord de protection des investissements (EVIPA), qui, une fois en vigueur, offrira un cadre juridique solide pour encourager les investissements européens. L’établissement d’un partenariat stratégique intégral est perçu comme l’étape suivante logique. Avec 17 accords de libre-échange signés, le Vietnam confirme son rôle de pivot dans les réseaux commerciaux mondiaux.

VNA/CVN