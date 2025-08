Vietjet récompensée aux Korean Consumer Awards 2025

Ce prix a été décerné à la suite d'une enquête auprès des clients et de l'évaluation professionnelle du jury. Vietjet est la seule compagnie aérienne étrangère à remporter ce prix cette année et figure parmi les 39 marques les plus prestigieuses pour les clients du pays du Kimchi (République de Corée).

Ce 6e prix annuel récompense les contributions exceptionnelles de Vietjet à l'amélioration de l'expérience de voyage des clients coréens, avec des tarifs raisonnables, des classes de billets variées, des promotions régulières et un réseau de vols extrêmement pratique entre la République de Corée et le Vietnam.

Compagnie aérienne la plus fréquentée entre les deux pays

Depuis l'ouverture de sa première ligne vers Séoul, Vietjet est la compagnie aérienne la plus fréquentée entre la République de Corée et le Vietnam, transportant plus de 10 millions de passagers entre les deux pays au cours des dix dernières années. La compagnie aérienne exploite actuellement 12 lignes aériennes, avec plus de 300 vols par semaine reliant Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Hai Phong, Da Nang, Nha Trang et Phu Quoc, aux principales métropoles coréennes comme Séoul, Busan et Daegu. Son vaste réseau de vols Vietnam - République de Corée favorise non seulement le tourisme, mais contribue également au renforcement des relations économiques et culturelles entre les deux pays.

Vietjet avait déjà été élue "Marque préférée des consommateurs coréens" et "Meilleure marque pour les clients en Corée" en 2023. En Asie, la compagnie aérienne a été nommée "Meilleure compagnie aérienne pour l'expérience clients" par les prestigieux World Travel Awards. Elle a également remporté des prix internationaux décernés par de nombreuses organisations prestigieuses telles que Skytrax, World Business Outlook et AirlineRatings, et figure depuis de nombreuses années parmi les compagnies aériennes les plus sûres au monde.

En voyageant avec Vietjet, les passagers peuvent bénéficier de vols confortables à bord d'avions neufs, modernes et économes en carburant, d'un équipage accueillant, professionnel et attentionné. Ils savourent également un menu gastronomique riche composé de délicieux plats chauds tels que du Pho Thin, des bánh mì, du café au lait, de la salade Milo, du thé au lait, ainsi que de programmes culturels et artistiques uniques à 10.000 mètres d'altitude.

De plus, le programme de fidélité Vietjet SkyJoy offre également la possibilité de gagner des prix, de cumuler des points pour échanger des cadeaux Vietjet et les produits de plus de 250 grandes marques.

