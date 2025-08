Dà Nang renforce la surveillance portuaire pour lutter contre la pêche INN

Dà Nang, l’un des plus grands pôles de pêche du Vietnam, servant de porte d’entrée à des milliers de bateaux de pêche hauturière chaque année, joue un rôle essentiel dans le respect de la Loi sur la pêche et des recommandations de la Commission européenne afin d’éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Photo : VNA/CVN

De retour d’une sortie de pêche, Trân Ngoc Hiên, capitaine du bateau BD 98732TS, originaire de la province de Gia Lai, a fait escale au port de pêche de Tho Quang une heure avant son arrivée pour prévenir les régulateurs portuaires. Le personnel du port a ensuite consigné l’heure d’accostage prévue dans son journal de bord. À son arrivée, le capitaine a présenté son journal de pêche, détaillant l’heure, la localisation des zones de pêche, le total des prises et les espèces pêchées pendant la sortie.

Il a également mis à jour toutes les informations sur l’application du système électronique de documentation et de traçabilité des captures (eCDT) sur son smartphone. Les agents de répartition du port ont ensuite vérifié les données à l’aide de la base de données nationale sur les pêches (VNFishbase) et du système de surveillance des navires (VMS), et les ont comparées à une liste de navires présentant un risque élevé de violations de la pêche INN. Parallèlement, toutes les données des navires ont été transmises au bureau de surveillance des pêches pour une inspection coordonnée, garantissant ainsi qu’aucun navire en infraction ne puisse accoster sans être détecté.

Comme de nombreux bateaux de pêche hauturière du Centre, Trân Ngoc Hiên choisit souvent d’accoster au port de pêche de Tho Quang en raison de son chenal de navigation favorable, de ses infrastructures bien développées et des prix d’achat des produits de pêche plus élevés que dans d’autres ports. Les procédures d’entrée et de sortie du port sont notamment rapides et efficaces.

Le capitaine a fait savoir que la gestion des navires dans ce port est très stricte. Chaque bateau de pêche possède désormais son propre numéro d’identification. Lorsque le personnel portuaire le recherche dans le logiciel de gestion, toutes les informations pertinentes, telles que la date d’inspection, le permis de pêche et la certification de sécurité alimentaire, deviennent disponibles.

Situé à environ 100 km au sud du port de pêche de Tho Quang, le port de pêche de Tam Quang abrite la plus grande flotte de pêche de Dà Nang. Le conseil d’administration du port de pêche de Tam Quang a indiqué que depuis début 2025, ce port a enregistré plus de 3.300 arrivées de navires de pêche hauturière, pour un total de prises estimé à plus de 4.800 tonnes.

Pendant la haute saison de pêche, le personnel portuaire est en service 24 heures sur 24 pour gérer les procédures d’arrivée des navires et détecter proactivement toute infraction liée à la pêche INN.

Phan Dinh Châu, directeur adjoint du Centre de vulgarisation agricole et de gestion des ports de pêche de Quang Nam, a souligné que Tam Quang est un port de pêche de classe II et un site désigné pour la vérification de l’origine des produits de la mer. Par conséquent, de nombreux navires de pêche de la province et de la province voisine de Quang Ngai accostent régulièrement ici pour décharger et vendre leurs prises.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de lutte contre la pêche INN, le personnel du port a travaillé en étroite collaboration avec le bureau de surveillance des pêches afin d’appliquer strictement les procédures, notamment la déclaration des informations et le suivi des longs voyages de pêche des navires. Ce n’est que lorsque les capitaines soumettent un journal de pêche contenant des informations complètes et exactes que le navire est autorisé à décharger ses marchandises au port.

Assurer la continuité des signaux de suivi des navires

Selon le Département des affaires maritimes et des pêches de Dà Nang, depuis début 2025, les autorités locales ont traité 66 infractions administratives liées à la pêche INN, infligeant des amendes totalisant près de 7 milliards de dôngs (plus de 267.000 dollars).

De nombreux armateurs ont installé proactivement un ou deux dispositifs de surveillance des navires afin d’assurer une transmission stable et continue des signaux au système national de gestion des navires de pêche.

Nguyên Lai, directeur du conseil d’administration du port de pêche de Tho Quang, a constaté que la plupart des pêcheurs comprennent désormais la réglementation anti-pêche INN, sont conscients de leurs responsabilités et respectent volontairement les règles, sachant que leur non-respect les empêcherait de prendre la mer ou de bénéficier des aides de l’État.

En contrôlant efficacement les mouvements des navires et les volumes de captures, les ports de pêche jouent un rôle clé dans les efforts visant à supprimer le "carton jaune" de la CE, a souligné Nguyên Lai.

Depuis début 2025, environ 40.000 tonnes de produits de la mer ont été déchargées au port de Tho Quang. Sur ce total, environ 30 tonnes ont été certifiées pour l’exportation, principalement vers le marché européen.

Parallèlement à une gestion plus stricte des activités de pêche, les ports de pêche et les installations portuaires de Dà Nang ont bénéficié d’importantes améliorations et modernisations ces dernières années, jetant ainsi les bases d’un développement durable de la pêche et contribuant à la lutte contre la pêche INN.

D’ici fin août 2025, la deuxième phase du projet d’agrandissement du port de Tho Quang, d’un montant de 250 milliards de dôngs, devrait être achevée, permettant au port d’accueillir jusqu’à 300 bateaux par jour et de traiter environ 100.000 tonnes de produits de pêche par an.

VNA/CVN