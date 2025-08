Soutenir les entreprises sud-coréennes pour des projets efficaces et durables

Lors d'une réunion tenue le 31 juillet, le vice-Premier ministre Nguyen Chi Dung a appelé à des engagements clairs, fondés sur les propositions des investisseurs, la législation vietnamienne et des intérêts équilibrés, afin de stimuler les projets d'investissement direct étranger (IDE) de la République de Corée dans des secteurs stratégiques tels que les semi-conducteurs et l'énergie.

Le vice-Premier ministre a également souligné l'importance de ces projets pour le développement socio-économique du Vietnam et son objectif d'atteindre une croissance à deux chiffres dans les années ả

Des représentants de plusieurs ministères et localités concernées et des partenaires sud-coréens ont échangé sur les projets prévus, qui devraient générer des milliers d’emplois et mobiliser d’importants investissements, contribuant à renforcer la coopération économique Vietnam - Réoublique de Corée.

Il a chargé les ministères et les secteurs d'intensifier la collaboration avec les entreprises afin de parvenir à des accords préliminaires sur des engagements clés, notamment le transfert de technologie, la création de centres de recherche et développement (R&D) au Vietnam, la formation de la main-d'œuvre et les mécanismes de soutien.

Les autorités locales sont appelées à lever rapidement les obstacles administratifs afin de permettre aux entreprises sud-coréennes de réaliser leurs projets de manière efficace et durable.-VNA