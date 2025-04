Des fruits vietnamiens de haute qualité en exposition à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Chaque produit exposé est accompagné d'un code QR permettant aux visiteurs d'accéder facilement à des informations détaillées et pertinentes, telles que l'origine du produit, la zone de culture, les procédés de production et de conservation, ainsi que les adresses de vente officielles.

Il s'agit d'une solution pratique visant à renforcer la transparence de la traçabilité et à renforcer la confiance des consommateurs dans les produits vietnamiens de haute qualité, selon l'organisateur de l'événement, l'Agence pour la surveillance et le développement du marché intérieur, relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Cet événement s'inscrit dans le cadre des activités marquant le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975-2025). Il vise également à honorer les valeurs culturelles, économiques et écologiques associées aux fruits de spécialité vietnamiens, à stimuler la consommation nationale et à promouvoir la fierté des produits agricoles vietnamiens.

L'espace d'exposition du 62 Tràng Tiên est réputé pour ses activités mettant en lumière les différences entre les produits authentiques et les contrefaçons.

VNA/CVN