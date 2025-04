Mesures drastiques pour lutter contre la pêche INN dans les eaux du Sud-Ouest

Le commandement de la Région 4 de la Garde côtière vietnamienne, basé dans la province de Cà Mau (Sud), a pris des mesures drastiques pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), en particulier contre les violations liées aux systèmes de surveillance des navires (VMS).

Depuis avril 2024, les autorités ont traité 338 affaires impliquant 391 navires de pêche, infligeant des amendes totalisant près de 6 milliards de dôngs (environ 240.000 dollars).

Photo : VNA/CVN

Les enquêtes ont mis en lumière 21 cas liés à des transports transfrontaliers illégaux ainsi qu'à des perturbations de réseaux informatiques, de télécommunications ou d'équipements électroniques, dont deux affaires pénales impliquant la facilitation de l'immigration clandestine. Les tribunaux locaux ont statué sur trois dossiers, prononçant des peines totalisant plus de 96 ans de prison à l'encontre de 18 personnes.

Afin de lutter contre la pêche INN et d'espérer la levée du "carton jaune" imposé par la Commission européenne aux produits de la mer vietnamiens, le commandement a mis en œuvre une stratégie rigoureuse, axée notamment sur la sensibilisation directe des pêcheurs - armateurs, capitaines et équipages – aux pratiques de pêche durables. Une collaboration étroite avec les agences concernées et les autorités locales permet de faire appliquer la réglementation liée aux VMS et de gérer efficacement les pertes du signal GPS des navires.

Le général de brigade Trân Van Luong, commandant de la Région 4, a insisté sur la nécessité d'appliquer strictement les directives et résolutions relatives à la prévention et au contrôle de la pêche INN. Les autorités intensifient la surveillance des navires de pêche, mènent des enquêtes ciblées, procèdent à des vérifications et interventions, et cherchent à identifier les méthodes frauduleuses utilisées par certains pêcheurs.

De son côté, le colonel Pham Anh Chuong, commandant des gardes-frontières de la province de Cà Mau, a déclaré que les forces renforçaient leur efficacité opérationnelle en surveillant de près les activités maritimes.

Les gardes-frontières appliquent des méthodes d'inspection pour tous les navires de pêche entrant ou quittant les ports. Ils multiplient les points de contrôle mobiles dans les estuaires dépourvus de postes frontaliers, déterminés à empêcher les navires non conformes de prendre la mer et à éradiquer les pratiques de pêche destructrices dans les zones côtières frontalières.

L'usage de la technologie est également renforcé, contribuant efficacement à la lutte contre la pêche INN. Selon le colonel Pham Anh Chuong, les gardes-frontières de Cà Mau assurent une surveillance continue des frontières maritimes, veillant à ce que tous les armateurs et capitaines s'engagent formellement à ne pas pêcher illégalement dans les eaux étrangères et à respecter strictement la réglementation nationale.

