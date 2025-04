Hô Chi Minh-Ville promeut l’innovation et la créativité en agriculture

En 2025, la mégapole du Sud poursuit activement sa stratégie de développement d’une agriculture urbaine innovante, en cohérence avec ses objectifs de développement socio-économique pour la période 2021-2030, et sa vision à l’horizon 2050. L’accent est mis sur la mise en œuvre de solutions technologiques et créatives dans la production agricole, notamment à travers la création de parcs agricoles à haute technologie.

Selon le Service municipal de l’agriculture et de l’environnement, en 2024, la valeur totale du secteur de la pêche/aquaculture de la ville a atteint près de 20.000 milliards de dôngs. À ce jour, 272 produits OCOP issus de 88 entités ont été reconnus, dont 79 produits classés 4 étoiles et 193 classés 3 étoiles. En parallèle, 72 marchés de produits agricoles sûrs ont été organisés, marquant une hausse de 4,3% par rapport à l’année précédente.

Transformation numérique : une priorité absolue

Des initiatives telles que la Semaine des produits OCOP, les foires régionales de produits typiques, ainsi que des événements dédiés à la chaîne production - conservation - transformation ont été tenus dans plusieurs districts afin de stimuler la consommation et les échanges commerciaux, tout en valorisant les marques locales de produits agricoles de qualité.

Lors de la conférence bilan de 2024 et de lancement des orientations pour 2025, Nguyên Xuân Hoàng, directeur par intérim dudit service, a souligné que "la transformation numérique reste l’un des axes majeurs du développement agricole. La ville concentre ses efforts sur le développement de plateformes technologiques et d’automatisation, afin d’accroître la productivité, la qualité des produits, et de réduire l’empreinte environnementale".

Par ailleurs, Hô Chi Minh-Ville favorise le développement de modèles agricoles écologiques intégrés au tourisme et soutenus par la transformation numérique, pour bâtir une agriculture urbaine moderne à valeurs multiples.

Des indicateurs positifs en 2024

En 2024, la valeur de production des produits agricoles clés s’est élevée à 14.159 milliards de dôngs. La valeur moyenne par hectare de terres agricoles a atteint 619 millions de dôngs, en hausse de 0,7%. La valeur globale de la production agricole, forestière et aquatique a atteint plus de 19.900 milliards de dôngs, soit une augmentation de 0,2% par rapport à 2023.

Bien que l’objectif de croissance de 1 à 1,5% n’ait pas été atteint, des mesures clés ont permis de maintenir une croissance positive, en renforçant la production de certaines cultures et filières d’élevage.

L’agriculture verte : levier d’une économie verte

Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de la Ville, a affirmé que "l’agriculture, loin d’être un secteur mineur, constitue un intrant fondamental pour d’autres industries. Sans agriculture verte, sans produits de qualité, il ne peut y avoir d’économie verte".

Sur la base du Plan d’urbanisme 2021-2030 avec vision 2050, récemment approuvé par le Premier ministre, le secteur agricole est appelé à concevoir des projets de développement spécifiques à chaque filière, à déployer immédiatement. Pour 2025, la ville redouble d’efforts pour accélérer la transition vers une agriculture durable et respectueuse de l’environnement.

Des modèles innovants et à fort potentiel

Dans cette dynamique, Hô Chi Minh-Ville continue de mettre en œuvre sa stratégie d’agriculture urbaine, avec une vision claire jusqu’en 2050. La ville encourage la production écologique, le développement de produits agricoles clés et à fort potentiel, et la création de zones rurales avancées associées à l’urbanisation.

Elle favorise aussi la recherche et l’application de la biotechnologie, pour produire des variétés végétales et animales de haute qualité et à fort rendement, avec l’ambition de devenir un centre régional de production végétale et animale.

Encourager les startups innovantes

En janvier 2025, le Comité populaire a lancé le concours "Start-up d’innovation et de créativité en agriculture de haute technologie", pour la période 2025-2030. Ce concours vise à promouvoir les startups innovantes dans l’agriculture de haute technologie, renforcer l’écosystème entrepreneurial local et national, mettre en œuvre les accords de coopération entre Hô Chi Minh-Ville et d’autres localités, identifier, soutenir et incuber les idées et projets prometteurs, dans l’objectif de faire de la ville une capitale des startups agricoles pour les jeunes.

Les projets utilisant des technologies de pointe, nouvelles ou adaptées au contexte vietnamien, sont particulièrement encouragés.

La ville s’est fixée plusieurs objectifs clairs pour 2025 et au-delà. Cette année, 45 à 50% de la valeur de la production agricole devra provenir de l’agriculture de haute technologie ; la production moyenne devra atteindre 650 à 750 millions de dôngs/hectare/an. À l’horizon 2030, 75% des produits agricoles devraient intégrer des technologies avancées, et 50 % des terres agricoles seront dédiées aux cultures biologiques.

Chaque année, la ville ambitionne de mobiliser 700 idées ou projets innovants, dont 80 à 100 seront sélectionnés pour bénéficier d’un accompagnement complet : incubation, développement de produits, finalisation du business model, stratégie de croissance.

Selon Nguyên Xuân Hoàng, la ville poursuivra le développement d’une économie agricole urbaine verte, en mettant l’accent sur la transformation numérique (automatisation, logiciels de gestion intelligente des cultures), le développement de modèles agricoles écologiques couplés à l’écotourisme, l’encouragement de projets certifiés OCOP, VietGAP, GlobalGAP.

L’innovation et la créativité sont considérées comme les clés de voûte pour permettre une rupture positive dans le secteur agricole et concrétiser l’ambition d’une agriculture durable et compétitive.

Texte et photos : Truong Giang/CVN