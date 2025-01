Le Vietnam, un acteur clé du développement durable

Le Forum parlementaire de la Francophonie sur l’agriculture durable, la sécurité alimentaire et l’adaptation au changement climatique s’est achevé le 21 janvier sur une note d’engagement fort avec l’adoption de la Déclaration de Cân Tho. Ce texte incarne la volonté unanime des Parlements francophones, dont l’Assemblée nationale du Vietnam, de promouvoir les objectifs de développement durable et de relever ensemble les défis planétaires.

>> Ouverture de la réunion de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie à Cân Tho

>> La Déclaration de Cân Tho sur la coopération francophone dans l'agriculture durable

>> La communauté francophone discute de l'agriculture durable

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a accueilli, dans la ville de Cân Tho (Sud), le Forum parlementaire de la Francophonie sur l’agriculture durable, la sécurité alimentaire et l’adaptation au changement climatique. Ce forum a été organisé dans le but de concrétiser les engagements du pays en faveur du multilatéralisme pour résoudre les enjeux mondiaux, en alliant innovation économique et protection environnementale.

Un modèle national d’innovation durable

L’agriculture constitue un pilier essentiel de l’économie vietnamienne. En 2024, le pays a réalisé un chiffre record d’exportation de 786 milliards d'USD, dont plus de 62 milliards issus du secteur agricole.

"Le rôle de l’agriculture dans l’économie nationale est de plus en plus affirmé. Le Parti et l’État saluent l’apport décisif du secteur aux performances nationales", a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la conférence bilan du secteur de l’agriculture.

En 2024, le Vietnam a lancé un projet rizicole ambitieux: un million d’hectares de culture de précision à faible impact carbone dans le delta du Mékong d’ici 2030. Cette initiative pionnière, première du genre au monde, suscite un vif intérêt international. Les premiers résultats, selon les autorités locales, sont encourageants, notamment dans la province de Hâu Giang, l’une des douze participantes au projet.

"Ce projet bénéficie directement aux riziculteurs tout en contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à renforcer la durabilité des chaînes d’approvisionnement. D’ici 2025, nous visons le déploiement du projet sur 128.000 hectares, en capitalisant sur les acquis du programme de reconversion agricole durable (VnSAT)", témoigne Truong Canh Tuyên, son vice-président permanent du Comité populaire.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam fait partie des dix pays s’étant engagés à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Cette ambition s’inscrit dans une stratégie nationale de croissance verte, soutenue par un cadre politique et stratégique clairement défini.

Une récente étude de Gallup, un cabinet d’analyse et de conseil américain de premier plan, place le Vietnam au deuxième rang mondial en matière de préparation aux catastrophes naturelles. Un résultat remarquable: 83% des foyers vietnamiens se déclarent prêts à faire face aux catastrophes naturelles, un chiffre largement au-dessus de la moyenne mondiale de 35%. Selon Gallup, cette résilience exceptionnelle s’explique par l’exposition régulière du pays aux catastrophes naturelles, sa forte capacité d’adaptation et ses investissements substantiels dans la gestion des risques naturels. Ces performances font du Vietnam un modèle potentiel pour les autres pays vulnérables au changement climatique.

Un engagement francophone renforcé

Photo : Thanh Liêm/VNA/CVN

L’agriculture durable, la sécurité alimentaire et l’adaptation au changement climatique figurent parmi les défis mondiaux les plus urgents. Ces enjeux préoccupent particulièrement la Communauté francophone, dont le Vietnam est membre.

Ce Forum parlementaire illustre l’engagement du Vietnam face à ces problématiques globales. Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a réaffirmé la volonté du pays de promouvoir la coopération francophone, notamment dans les domaines de l’innovation, de l’économie numérique et des partenariats public-privé. Il a également insisté sur l’importance de la langue française, de la diversité culturelle et du développement durable, en recherchant un équilibre entre croissance économique, lutte contre la pauvreté et protection de l’environnement.

"Nous souhaitons renforcer la coopération au sein de la Francophonie pour développer une agriculture durable, garantir des moyens de subsistance pour chaque foyer et assurer la sécurité alimentaire tout en luttant contre le changement climatique. En tant qu’organe législatif, les parlements et leurs membres ont un rôle crucial dans la promotion et le suivi de la mise en œuvre de ces objectifs", a-t-il déclaré.

Par cette initiative, le Vietnam réaffirme son engagement à bâtir un avenir durable au sein de la Francophonie.

VOV/VNA/CVN