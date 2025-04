Le riz vietnamien retrouve la première place pour le prix à l’exportation

Par rapport aux autres grands pays exportateurs de riz, le prix actuel à l’exportation du riz blanc standard vietnamien à 5% de brisures a repris la première place, atteignant 397 dollars la tonne.

Par ailleurs, le riz thaïlandais à 5% de brisures est vendu à 395 dollars la tonne, celui du Pakistan à 387 dollars et celui de l’Inde à 376 dollars.

De nombreux négociants vietnamiens ont exporté du riz à 5% de brisures à des prix dépassant 400 dollars la tonne.

Les prix à l’exportation des variétés de riz de spécialité du Vietnam sont également plus élevés que ceux de Thaïlande et d’Inde.

Le prix du riz ST25 à l’exportation a atteint jusqu’à 1.200 dollars la tonne (prix franco à bord au port de Hô Chi Minh-Ville). Cette hausse s’explique par la récolte limitée de riz ST25 lors de la récente campagne hiver-printemps, conjuguée à une forte demande intérieure pour ce produit.

Les prix à l’exportation actuels des variétés de riz aromatiques thaïlandaises les plus haut de gamme sont plus bas : le riz jasmin thaïlandais culmine à 1.050 dollars et le riz Hom Mali à 1 100 dollars. Le riz Basmati indien est actuellement exporté à environ 900 dollars.

Sur le segment du riz gluant, principalement exporté vers le marché chinois, le prix à l’exportation du Vietnam se situe actuellement entre 580 et 590 dollars la tonne, soit une hausse significative par rapport au début du premier trimestre.

Le président de la VFA, Dô Hà Nam, a déclaré que les prix du riz avaient flambé en raison de la fin de la dernière récolte, ce qui a entraîné une réduction de l’offre. Parallèlement, les clients traditionnels continuent d’afficher une demande élevée et stable pour le riz vietnamien.

Au premier trimestre de cette année, le volume total des exportations de riz du Vietnam a atteint environ 2,3 millions de tonnes, pour une valeur totale de près de 1,21 milliard de dollars.

Cela représente une augmentation de 5,82% en volume, mais une baisse de 15,53% en valeur par rapport à la même période en 2024. Le prix moyen à l’exportation au premier trimestre 2025 était de 522 dollars la tonne, en baisse de 20,18% sur un an.

En mars 2025, les Philippines restaient le premier importateur de riz vietnamien, avec 438.805 tonnes d’une valeur totale de 204,5 millions de dollars, devant la Chine suivait avec 159.021 tonnes pour une valeur de 79,8 millions de dollars. Le Ghana suivait avec 62.908 tonnes pour une valeur de plus de 37,3 millions de dollars.

Dô Hà Nam a ajouté que, bien que le prix du riz standard vietnamien à 5% de brisures soit resté inférieur à 400 dollars la tonne au premier trimestre, le prix moyen à l’exportation du riz vietnamien atteignait tout de même 522 dollars la tonne. Cette hausse s’explique par la part croissante du riz aromatique et de spécialité dans la structure des exportations.

Le riz vietnamien se situe dans le segment moyen-haut de gamme et vise un segment supérieur, offrant une valeur ajoutée et une marque de qualité. La demande dans ce segment est actuellement très forte, notamment sur des marchés comme le Japon, les États-Unis et l’UE, a-t-il indiqué.

