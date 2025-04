Ouverture du marché vietnamien aux produits de la mer britanniques

Cet accord devrait générer plus de 20 millions de livres sterling (26 millions de dollars) de revenus pour le secteur des produits de la mer du Royaume-Uni au cours des cinq prochaines années.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam, premier consommateur de fruits de mer par habitant d'Asie du Sud-Est (37 kg par an), représente un marché prometteur pour les produits de la mer britanniques de haute qualité. Les communautés côtières d'Angleterre, d'Écosse, d'Irlande du Nord et du Pays de Galles devraient bénéficier de ces nouvelles opportunités d'exportation.

Les exportations britanniques de produits de la mer vers le Vietnam ont enregistré une hausse de 40% au cours des neuf premiers mois de 2024 par rapport à l'année précédente.

Les consommateurs vietnamiens auront désormais accès à des produits de la mer frais de haute qualité en provenance du Royaume-Uni, notamment du homard et du tourteau.

Le ministre de l'Alimentation et des Affaires rurales, Daniel Zeichner, a déclaré que les produits de la mer de haute qualité étaient de plus en plus recherchés dans le monde entier, et que cet accord témoignait de l'engagement à stimuler les exportations britanniques en aidant les producteurs à atteindre des marchés internationaux de grande valeur.

Par ailleurs, David Jarrad, PDG de la Shellfish Association of Great Britain, a déclaré que les importateurs vietnamiens étaient prêts à payer des prix compétitifs pour les variétés de produits de la mer britanniques.

VNA/CVN