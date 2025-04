Bac Liêu met en valeur des enseignes de produits phares

Depuis 2010, la province de Bac Liêu (Sud) se concentre sur la recherche et a transféré avec succès un certain nombre de procédés de production. La province a mis en place des programmes de valorisation de marques et d'indications géographiques pour certains produits phares de la province. Des installations expérimentales et de transfert de technologie ont également été créées dans les districts et ville.

>> Exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques en hausse de 13%

>> Les entreprises se concentrent sur les exportations aquatiques vertes et durables

>> Les exportations de produits aquatiques en hausse de 26% au 1er trimestre

>> Le Vietnam veut diversifier ses marchés agricoles

De plus, Bac Liêu a mis en place un certain nombre de nouveaux modèles de production à haut rendement, tels que l’élevage super-intensif de crevettes à pattes blanches. L’élevage de crevettes en serre en particulier, est 20 fois plus productif que l’élevage industriel normal, l’élevage écologique de crevettes conforme aux normes Global GAP, l’élevage intensif de crevettes tigrées noires et de crevettes à pattes blanches de manière durable selon les normes VietGAP, l’élevage de crabes à carapace molle destinés à l'exportation et d’autres modèles de production intégrée augmentant les bénéfices de 5 à 20 millions de dôngs/ha par rapport à la production rizicole.

La province a planifié des zones de production agricole de haute technologie pour le riz de spécialité, le riz de haute qualité, les crabes de mer, les crevettes tigrées, les crevettes à pattes blanches et l'anguille destinés à l'exportation. Les organismes compétents de la province promeuvent l’application de processus et de modèles techniques pour la gestion des nutriments, la gestion des cicadelles brunes et les économies d’eau d’irrigation.

La production de riz a augmenté rapidement en la superficie, en productivité et en rendement. La production de riz est passée de 809.512 tonnes en 2010 à plus d’un million de tonnes en 2015, soit une augmentation de 25,85%. La production aquacole est passée de 241.044 tonnes en 2010 à 290.000 tonnes en 2015, soit une augmentation de 20,31%.

Depuis 2015, Bac Liêu s'est engagée à promouvoir le développement des produits clés de la province, notamment en construisant une chaîne de valeur de crevettes de haute qualité, visant un développement durable et l'exportation. Dans cette province côtière avec 56km de côtes et 3 grandes embouchures de rivières (Nhà Mat, Cai Cung, Gành Hài) ainsi que 3 zones écologiques d'eau salée, douce et saumâtre, dans lesquelles la zone d'élevage de crevettes représente près de 50% de la superficie totale de la province, la résolution du Comité provincial du Parti identifie l'aquaculture comme un secteur clé du développement économique, avec pour aspiration de porter le chiffre d'affaires des exportations de crevettes à près de 1 milliard de dollars d'ici 2025.

Bac Liêu continue d'encourager la réplication des modèles de coopération, en reliant l'élevage de crevettes de haute technologie, l’élevage intensif en serres, l'élevage de crevettes propres entre les entreprises et les éleveurs, en garantissant la sécurité sanitaire, et en s'orientant vers la construction d'une marque de crevettes propres pour diversifier les types de produits aquatiques à haute valeur économique. En 2018, le gouvernement a décidé de créer la zone agricole de développement de crevettes de haute technologie de Bac Liêu, ce qui constitue une condition et une opportunité importantes pour que Bac Liêu devienne le centre de l'industrie de la crevette du pays.

Des chiffres parlants

Selon le secrétaire provincial du Parti, Nguyên Quang Duong, pour que l'industrie de la crevette se développe de manière durable, Bac Liêu a fait preuve d'une grande détermination dans tout le système politique pour mettre en œuvre avec succès les politiques, directives et résolutions du Parti et du gouvernement sur le développement de l'économie de la pêche, en particulier l'industrie de la crevette. En 2020, la production de crevettes de Bac Liêu a atteint environ 115.800 tonnes, se classant au 3e rang du pays, rapportant plus de 12.000 milliards de dôngs/an.

En outre, Bac Liêu dispose de nombreux modèles d'élevage de crevettes de haute technologie qui sont leaders dans le pays et bien classés dans la région de l'Asie du Sud-Est.

C'est la province leader du pays dans la production de semences de crevettes de haute qualité, avec une production de 25 milliards de semences/an, représentant plus de 50% de la région du Delta du Mékong et environ 20% de l'ensemble du pays, se classant au 3e rang des exportations de crevettes du pays.

En 2023, Bac Liêu a réalisé un chiffre d'affaires d'exportation de crevettes d'un milliard de dollars, dépassant le plan fixé de l'industrie. C'est également la première année que le chiffre d'affaires à l'exportation des crevettes de Bac Liêu atteint le seuil d’un milliard de dollars. En 2023, la production totale de produits aquatiques de Bac Liêu a atteint 343.410 tonnes, soit 102,33% du plan, en hausse de 24,04%, dont la production de crevettes a atteint 224.697 tonnes, soit 100,76% du plan, en hausse de 32,86%.

Avec les résultats obtenus, le président du Comité populaire provincial, Pham Van Thiêu, a affirmé que Bac Liêu continuera à mettre en œuvre des projets visant à en faire le centre de l'industrie de la crevette de tout le pays, en se concentrant sur des solutions pour la gestion de l'environnement, la prévention des maladies et l'élevage durable de crevettes, garantissant l'hygiène et la sécurité alimentaires. La province encourage la recherche, l’application et le transfert des avancées techniques pour réduire les coûts, en élaborant des indications géographiques et en valorisant des marques pour les produits de Bac Liêu.

Selon les statistiques du Service de l'agriculture et de l'environnement de Bac Liêu, jusqu’en 2023, la province comptait 48 usines de transformation de fruits de mer destinés à l'exportation, dotées de lignes d'équipement modernes et d'une capacité de traitement d'environ 294.000 tonnes/an.

Les produits de crevettes transformées de Bac Liêu répondent aux normes internationales et ont pénétré des marchés exigeants tels que les États-Unis, le Japon, l'UE, la Chine, la Corée et de nombreux autres marchés à travers le monde. Jusqu'à présent, Bac Liêu exporte principalement trois produits : les crevettes, le riz et le sel. Le principal produit d’exportation est la crevette, qui représente plus de 95% du chiffre d’affaires à l’exportation de la province.

Bac Lieu vise à atteindre un chiffre d'affaires d'exportation de crevettes de 1,3 milliard de dollars en 2025 et de 1,7 milliard de dollars d'ici 2030.

Royaume de l’aquaculture

Lors de la cérémonie de célébration du 25e anniversaire du rétablissement de la province de Bac Liêu (1er janvier 1997 - 1er janvier 2022) qui s'est tenue fin décembre 2021 à Bac Liêu, le secrétaire provincial du Parti, Lu Van Hung, a déclaré que Bac Liêu, au début du rétablissement, était confrontée à de nombreuses difficultés et défis et était encore en retard dans de nombreux domaines. Moins d'un an après la réinstallation de la province, en novembre 1997, la péninsule de Cà Mau, y compris Bac Liêu, a été dévastée par la tempête N°5, causant de graves dégâts. Cependant, au cours des 25 dernières années, le Comité du Parti et les gens de tous les horizons de la province se sont efforcés de reconstruire la province avec la plus grande détermination.

Bac Liêu a connu des changements et des progrès importants, notamment des indicateurs de production agricole ont augmenté par rapport à 1997, la production d'exploitation et d'aquaculture a augmenté de 8,3 fois. Bien que la zone de production de riz ait été réduite, la production a néanmoins augmenté de 2,2 fois. Parallèlement au développement agricole, la province a préconisé de concentrer les ressources d’investissement sur la construction d’infrastructures, le développement des zones rurales et l’amélioration progressive de la vie matérielle et spirituelle de la population de manière durable. Le taux de croissance économique de la province est toujours élevé, l’ampleur et le potentiel de l’économie se sont développés de façon remarquable par rapport à il y a 25 ans. Le PIB total de la province en 2021 a atteint 54 000 milliards de dôngs, soit une augmentation de 27 fois par rapport à 1997.

Après 12 ans de mise en œuvre du Programme national cible sur l’édification de la nouvelle ruralité, l'ensemble de la province compte 100% de communes répondant aux nouvelles normes rurales, 8 communes répondant aux nouvelles normes rurales avancées et 78 quartiers répondant aux nouvelles normes rurales modèles. En outre, de nombreux projets industriels dynamiques ont été formés et promus efficacement, le système de 8 projets éoliens côtiers et offshore d'une capacité totale de près de 470 MW fonctionne très efficacement, faisant de la province de Bac Lieu un pionnier du pays dans le développement de l'énergie éolienne, en particulier de l'énergie éolienne offshore. En outre, Bac Liêu a été invitée avec succès par le Premier ministre à participer à la planification nationale de l'énergie pour le projet de centrale thermique au GNL de 3 200 MW, qui est le plus grand projet d'IDE dans le Delta du Mékong.

Selon Luu Hoang Ly, directeur du Service provincial de l'agriculture et de l'environnement, en 2024, le chiffre d'affaires des exportations de produits aquatiques de Bac Liêu a atteint 1,2 milliard de dollars, dont 1,13 milliard pour les produits à base de crevettes. En particulier, l'ensemble du secteur agricole de la province a atteint un taux de croissance de plus de 7%, ce qui est également le taux de croissance le plus élevé jamais enregistré par le secteur agricole de Bac Liêu. Avec une superficie d'élevage de crevettes de près de 135.000 hectares, Bac Liêu continue de promouvoir des modèles d'élevage de crevettes de haute qualité qui apportent une efficacité économique élevée tels que les modèles d'élevage de crevettes super-intensifs, intensifs et semi-intensifs.

Le modèle crevette-riz est toujours stable avec une superficie de près de 47.000 hectares. En 2024, Bac Liêu est devenue la province leader du pays en matière d'aquaculture avec plus de 430.000 tonnes (crevettes 305 300 tonnes, poissons et autres produits aquatiques 126.870 tonnes), dépassant Cà Mau avec 410.000 tonnes et Soc Trang avec 310.000 tonnes.

Selon le président du Comité populaire provincial de Bac Liêu, Pham Van Thiêu, le modèle de production de riz et de crevettes a contribué à doubler la productivité et à améliorer la vie des gens. La production de riz en 2024 a atteint 1,2 million de tonnes, avec un rendement moyen de 7 tonnes/ha. Bac Liêu encourage les agriculteurs à utiliser des variétés de riz de haute qualité et à se convertir à des modèles d'élevage écologique riz-crevettes, dans le but de répondre aux exigences de qualité selon les normes internationales telles que BAP, Global GAP, ASC. Grâce aux résultats positifs obtenus par ce modèle, Bac Liêu s'efforce d'augmenter la superficie de production riz- crevettes à 70 000 hectares dans les années à venir.

En outre, l’élevage de crevettes de haute technologie offre actuellement une productivité 10 à 15% supérieure à celle de l’élevage traditionnel. Bac Liêu a construit 5 zones d'élevage de crevettes de haute technologie d'une superficie de plus de 7.000 hectares, 2 zones d'élevage de crevettes de biosécurité conformes aux normes mondiales et la province compte 23 entreprises, coopératives et 316 ménages ayant obtenu des certifications internationales (BAP, Global GAP, ASC), ainsi que 5 organisations locales ayant obtenu la certification d'élevage de crevettes biologiques, soit une augmentation de 5 unités par rapport à 2023.

L'économie agricole et halieutique contribuait à l'indice de croissance économique global de la province de 6,62% en 2024, portant le PIBR moyen par habitant à 70,66 millions de dôngs/personne/an.

Texte et photos : Truong Giang/CVN