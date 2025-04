Bên Tre intensifie ses efforts contre la pêche INN

La province méridionale de Bên Tre prend des mesures drastiques pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) alors qu’elle se prépare à la cinquième inspection de la Commission européenne (CE), déterminée à contribuer à l’effort national visant à supprimer l’avertissement "carton jaune" de la Commission.

Elle a intensifié ses enquêtes sur les bateaux de pêche qui ont perdu la connexion aux dispositifs de surveillance pendant des périodes allant de six heures à plus de dix jour

Contrôler plus rigoureusement les opérations dans les ports locaux pour prévenir la pêche INN, en veillant à ce que les registres de pêche et les documents de traçabilité des produits de la mer soient complets, précis et conformes à la réglementation.

Au cours des dernières années, la province a accordé la priorité aux inspections de bateaux et aux conseils sur les procédures d’immatriculation et de délivrance de permis. À ce jour, 3.649 bateaux de pêche ont été immatriculés, dont plus de 3.474 soit 95,20% de sa flotte, ont obtenu ou renouvelé des licences de pêche.

Depuis le début de 2025, la province n’a signalé aucune nouvelle infraction, et près de 2000 personnes tenues d’installer des dispositifs de surveillance l’ont déjà fait.

Les autorités locales continuent de collaborer avec les régions 3 et 4 des garde-côtes pour surveiller les navires de pêche locaux opérant dans les eaux du sud, en se concentrant sur la surveillance au moyen de systèmes de surveillance et en alertant les navires risquant de franchir les frontières maritimes.

En outre, elles ont exercé un contrôle étroit sur les navires entrant et sortant des ports, supervisant le déchargement et vérifiant l’origine des fruits de mer pêchés dans les ports de pêche locaux.

