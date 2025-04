Les entreprises se concentrent sur les exportations aquatiques vertes et durables

Grâce aux avantages disponibles, les entreprises aquacoles vietnamiennes promeuvent activement la production et ont mis en œuvre leurs stratégies d’exportation dans le sens "vert, propre et numérique" pour s’adapter aux exigences du marché mondial.

Afin de progresser vers des exportations durables, Nguyên Dinh Tùng, directeur général de Vina T&T Import-Export, a déclaré que les barrières techniques établies par les pays offrent des conditions de concurrence équitables, obligeant les entreprises exportatrices à se conformer et à améliorer la qualité des produits.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, les produits agricoles vietnamiens sont exportés vers de nombreux nouveaux marchés, notamment le pamplemousse vers la Nouvelle-Zélande, le fruit de la passion vers l’Australie et le melon vers les États-Unis.

Le Vietnam pourrait envoyer davantage de fruits et légumes au Moyen-Orient et sur le marché Halal, afin de contribuer à la réalisation de son objectif d’exportation pour ces produits cette année, a-t-il déclaré.

Dans le même temps, Lê Thi Giàu, présidente du groupe alimentaire Binh Tây, a souligné que les entreprises devraient investir davantage dans les usines et les lignes de production pour l’emballage et l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement, ainsi que sélectionner des produits agricoles de qualité pour la transformation.

À partir de là, ils peuvent répondre à de nombreuses normes pour pouvoir exporter leurs produits vers des marchés exigeants, a-t-elle noté.

Nguyên Nguyên Phuong, directeur adjoint du Service de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, a réitéré que le contrôle des résidus chimiques dans les aliments est un facteur clé pour les entreprises afin de garantir la sécurité, de respecter les normes internationales et de maintenir les marchés d’exportation.

Les entreprises doivent appliquer de manière proactive la technologie de contrôle qualité pour détecter et éliminer les risques à un stade précoce et élaborer le processus d’inspection depuis les matériaux entrants jusqu’aux produits finis, ainsi que coopérer avec des organismes d’accréditation indépendants pour accroître la transparence et garantir la conformité réglementaire.

VNA/CVN