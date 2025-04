Le Delta du Mékong relâche des poissons pour reconstituer les stocks

Les autorités du Delta du Mékong relâchent régulièrement des alevins dans les eaux naturelles afin de contribuer à la reconstitution des ressources halieutiques et de sensibiliser le public aux efforts de conservation.

Le delta est le principal centre de pêche du Vietnam et le premier exportateur de produits de la mer du pays.

Chaque année, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement relâche des alevins le 1er avril, jour traditionnel de la pêche vietnamienne, dans le cadre d’une initiative nationale visant à régénérer les stocks aquatiques. Dans le delta, cette activité est fréquemment pratiquée par les autorités locales, les organisations et la population en général.

Quang Trong Thao, président de l’Association des pêcheurs de la province de Kiên Giang, a déclaré que l’association travaillait avec les agences compétentes et le Comité populaire du district d’An Minh pour encourager les habitants et les entreprises à participer à la remise à l’eau de millions de crevettes et de crabes juvéniles et de géniteurs le 1er avril au cours de la dernière décennie.

"La remise à l’eau d’espèces aquatiques est une activité significative et concrète pour restaurer les stocks et sensibiliser à la protection des ressources aquatiques, garantissant ainsi une exploitation durable et responsable".

Des organisations et des particuliers de Kiên Giang ont fait don de près de 10 millions de crevettes et de crabes juvéniles à remettre à l’eau pour célébrer le 66e anniversaire de la fête traditionnelle du secteur de la pêche au Vietnam.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’efforts plus larges de conservation visant à lutter contre le déclin des populations aquatiques.

Dans la province de Soc Trang, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement et l’administration du district de Trân Dê ont relâché 1,56 million de jeunes crevettes tigrées noires en mer.

Quach Thi Thanh Binh, directrice adjointe du département, a déclaré que le secteur de la pêche représentait plus de 80% des exportations de la province. "La pêche est devenue un secteur économique clé, contribuant de manière significative à la restructuration agricole, au développement rural, à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration des moyens de subsistance côtiers".

Chaque année, le secteur de la pêche de Soc Trăng relâche environ deux millions de juvéniles en mer dans l’estuaire de Trân Dê, dans le cadre d’un effort continu visant à favoriser la biodiversité marine.

Dans la province de Cà Mau, le sous-département de l’élevage, des services vétérinaires et de la pêche a relâché le 1er avril plus d’un million de crevettes et de crabes juvéniles au large de la commune de Khanh Binh Tây, district de Trân Van Thoi.

Cà Mau prend diverses mesures pour restaurer et régénérer les ressources aquatiques, notamment des programmes de lâchers, le déploiement de récifs artificiels au large pour fournir des habitats aux espèces marines et la promotion de modèles d’aquaculture en eau douce et en eau salée.

Ces mesures contribuent également à la durabilité écologique à long terme et à la résilience économique des communautés de pêcheurs.

Sensibilisation du public

Tôn Van Nghi, habitant de la commune de Tân Thanh, district d’An Minh, province de Kiên Giang, vit depuis plus de 30 ans de la pêche au chalut de crevettes, de poissons, de palourdes et de coques.

Conscients de l’importance de préserver les ressources aquatiques, lui et de nombreux autres pêcheurs locaux évitent de capturer des poissons trop petits et utilisent des méthodes de pêche électrique pour préserver les espèces marines et leurs habitats. Ils participent également à des discussions communautaires sur les pratiques de pêche responsables.

"Depuis avant 2000, les ressources aquatiques naturelles déclinent progressivement et certaines espèces ont quasiment disparu de cette zone côtière. Nous devons faire preuve de responsabilité dans l’exploitation et la protection des espèces marines", a-t-il déclaré.

Lê Tuân Kiêt, étudiant à l’Université du Mékong, province de Vinh Long, a participé à trois reprises aux activités de remise à l’eau des poissons. « Je trouve cette activité importante pour la restauration des ressources aquatiques, la protection de l’environnement, le maintien de l’équilibre écologique et la sensibilisation à l’importance de la conservation des ressources halieutiques », a-t-il partagé.

À Vinh Long, les autorités locales ont relâché le 29 mars 374.000 poissons juvéniles et autres espèces aquatiques dans la rivière Cô Chiên, dans la commune d’An Bình, district de Long Hô.

Les poissons capturés comprenaient des perches grimpantes, des poissons-serpents et des poissons-chats à grosse tête, et ont coûté 211 millions de dôngs (8.200 dollars), principalement grâce à des dons.

Ta Van Thao, directeur adjoint du sous-département de l’élevage, des services vétérinaires et de la pêche de Vinh Long, a déclaré que son agence était impliquée dans la remise à l’eau des poissons le 1er avril depuis 2010.

"Nous collaborons également avec les autorités locales pour mener des campagnes de sensibilisation aux lois sur la protection des ressources halieutiques. Nous effectuons des inspections régulières afin de détecter et de lutter contre les activités de pêche illégale", a-t-il fait savoir.

VNA/CVN