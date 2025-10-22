Le ministre de l’Éducation et de la Formation s’explique sur les questions du secteur

Le ministre de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Kim Son, a souligné mercredi 22 octobre les objectifs visés par le projet de loi modifiant et complétant certaines disposition de la Loi sur l’éducation, le projet de loi amendée sur l’enseignement supérieur et le projet de loi amendée sur l’enseignement professionnel.

Ces textes institutionnalisent l’esprit de la résolution N°71 du Politburo, datée du 22 août 2025, sur les percées dans le développement de l’éducation et de la formation, mais en même temps poursuivent l’exécution de la résolution N°29 du 8e plénum du Comité central du Parti du XIe mandat, datée du 4 novembre 2013, sur la rénovation fondamentale et globale de l’éducation et de la formation, a-t-il expliqué lors d’un débat en groupe dans le cadre de la 10e session de l’Assemblée nationale.

Dans le processus de modification et de complément de ces lois, l’objectif était non seulement de supprimer les goulots d’étranglement, de résoudre les problèmes existants et de remédier aux lacunes, mais surtout de façonner et d’ouvrir la voie au développement, a souligné le ministre.

En particulier, l’esprit des points de vue et orientations du Politburo est de pousser le développement, plus rapidement et plus vigoureux, des établissements d’enseignement, notamment supérieur et professionnel ; et de renforcer le rôle de direction et d’orientation de l’État pour le système éducatif public et d’accroître la contribution du système éducatif non public, a-t-il indiqué.

Notant l’étroite relation et la construction synchrone des trois projets de lois visant à institutionnaliser des options et orientations majeures du Parti sur le développement de l’éducation et de la formation, les députés ont convenu que ces textes constituaient un pas nécessaire pour résoudre les nœuds gordiens dans ce domaine, renforcer l’autonomie des établissements d’enseignement en assurant la qualité, l’efficacité et l’efficience, tout en répondant aux nouvelles exigences en matière de décentralisation, de réforme des procédures administratives, de rationalisation de l’appareil et de mise en œuvre d’un modèle d’administration locale à deux niveaux.

Lors de la discussion sur le projet de loi modifiant et complétant plusieurs articles de la loi sur l’éducation, la déléguée Trân Thi Quynh (Ninh Binh) a indiqué que l’article 1, alinéa 3, modifiant et complétant l’article 12, stipule : "Les diplômes de l’éducation nationale sont des documents papier, électroniques ou numériques… ". Selon elle, il s’agit d’une réglementation très moderne, conforme à la tendance de la transformation numérique, facilitant la gestion et la vérification.

Elle a cependant souligné la nécessité d’une disposition claire sur la valeur juridique, la sécurité et la lutte contre la fraude aux documents académiques numériques, ainsi qu’un mécanisme de gestion sûre et transparente, souhaitant ajouter dans la loi que le ministère de l’Éducation et de la Formation est responsable de la construction, de la de la gestion et de l’exploitation de la base de données nationale des diplômes et certificats électroniques.

