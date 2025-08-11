Bach Khoa Innovation 2025

Rendez-vous créatif réunissant 50 équipes d'excellence

Après plus de quatre mois de préparation, la finale du concours Bach Khoa Innovation (BKI), 8 e édition 2025, s’est officiellement tenue le 9 août à l’Université polytechnique de Hô Chi Minh-Ville. L’événement réunit 50 équipes finalistes sélectionnées parmi 189 projets inscrits - un chiffre record, trois fois supérieur à la moyenne des éditions précédentes. Les équipes concourent dans quatre catégories : étudiants, lycéens, start-up et coopération université - entreprise (U-I).

>> Physique des neutrinos à Quy Nhon : la vision révolutionnaire d'un scientifique japonais

>> Lancement de six réseaux de formation d’excellence pour les technologies 4.0

>> Le Vietnam brille à l’Olympiade internationale d’intelligence artificielle 2025 en Chine

Depuis sa première édition en 2018, le concours a attiré au total 646 projets, impliquant des lycéens issus de 48 établissements, des étudiants de 94 universités et 31 groupes de start-up nationaux et internationaux. L’édition 2025 marque non seulement une progression quantitative, mais aussi un véritable bond vers l’international avec la participation de 18 équipes étrangères venues d’Inde, d’Indonésie, de Hong Kong (Chine), de Russie, du Royaume-Uni, du Myanmar, de France, du Japon et des États-Unis.

Parmi elles, trois équipes (indienne, hong kongaise et indonésienne) se sont qualifiées pour la finale de la catégorie "start-up" et ont bénéficié d’une prise en charge partielle de leurs frais de déplacement pour venir se confronter directement à la communauté entrepreneuriale vietnamienne.

Les équipes vietnamiennes originaires des régions du Centre et du Nord ont également bénéficié d’un soutien similaire, illustrant les efforts de l’Université polytechnique pour connecter et développer l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat à l’échelle nationale et internationale.

Aux côtés des équipes étrangères, BKI 2025 accueille de nombreux établissements prestigieux tels que le Lycée d’excellence - Université de Vinh, le Lycée spécialisé Trân Dai Nghia, l’École des talents - Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville, l’Université Vietnam - Allemagne, l’Université des sciences naturelles - Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, l’Université polytechnique - Université de Dà Nang, l’Université du commerce extérieur (campus Hô Chi Minh-Ville) ou encore l’Université des transports de Hô Chi Minh-Ville.

Une nouvelle catégorie rapprochant universités et entreprises

L’une des nouveautés de cette édition est la création de la catégorie U-I (université - entreprise). Les entreprises y présentent des problématiques concrètes liées à leur secteur d’activité, et les équipes candidates doivent proposer des solutions innovantes et réalisables. En 2025, deux entreprises ont pris part à cette catégorie : Mayla Glass Vietnam (O-I BJC) et la société Hong Bàng Creative (Indefol Solar), respectivement autour des thématiques de la collecte et du recyclage du verre, et des solutions liées à l’hydrogène vert. Plus de 40 idées ont été soumises dans ce cadre.

Innovation multidisciplinaire et ancrée dans la réalité

Dans la catégorie "Étudiants", les projets se distinguent par leur approche axée sur le développement durable et l’application des technologies numériques. Parmi les solutions présentées : conservation du riz sans charançons, récupération des cendres de fours industriels, filtration des odeurs à partir de marc de café et de zéolithe, production d’énergie à partir du bois ; mais aussi des applications d’IA pour la gestion des stocks pharmaceutiques, l’assistant vocal pour automobiles, ou encore les assurances intelligentes. Des initiatives à forte dimension humaine, telles que des assistants IA pour la santé mentale ou pour les personnes malvoyantes, ont également retenu l’attention du jury.

La catégorie "start-up" reflète un esprit pionnier dans l’utilisation des technologies pour résoudre des problèmes sociaux et environnementaux : plastique biodégradable à base de carapaces de crevettes, membranes en oxyde de graphène pour désaler l’eau, numérisation de la supervision industrielle, rééducation semi-automatisée pour les patients post-AVC, ou encore capture de CO₂ à partir de paille de riz.

Chez les "lycéens", la créativité se traduit par des projets concrets : production d’enzymes à partir de peaux de tomates, fermentation à base de produits agricoles locaux, création d’écosystèmes carbone, systèmes de réveil intégrés pour malentendants, lunettes intelligentes pour non-voyants, ou encore jouets éducatifs automatisés. Ces projets témoignent d’une appropriation impressionnante des connaissances scientifiques et techniques par les plus jeunes.

Résultats officiels du BKI 2025

Catégorie "étudiants"

1er Prix : ECOWARRIORS - jeu éducatif multi-intelligence pour enfants en maternelle et primaire (Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville).

2e Prix : ZEOPEC RICEPROTECT - conservation écologique du riz sans charançons (HCMUT) ; INFINITEA - soie de thé à partir de pellicules de café (Université polytechnique - Université nationale de Hô Chi Minh-Ville).

3e Prix : INNOTECH - système d’irrigation intelligent à faible coût (HCMUT) ; VEAES - plateforme en ligne de soutien à l’apprentissage (Université polytechnique - Université nationale de Hô Chi Minh-Ville & Université des transports de Hô Chi Minh-Ville).

Mentions honorables : CAP – huile de piment (HCMUT) ; SEEDIFY – snacks à base de graines de jacquier (Université polytechnique - Université nationale de Hô Chi Minh-Ville) ; AE CKT – récupération d’énergie à partir de ralentisseurs (Université polytechnique - Université nationale de Hô Chi Minh-Ville) ; EGBO – plateforme IA pour le bien-être émotionnel des jeunes (University of the West of England).

Catégorie "ycéens"

1er Prix : WISE-E - bureau et chaise intelligents pour améliorer l’efficacité d’apprentissage (Lycée Nam Sai Gon).

2e Prix : HYAFLIT - écosystème carbone à partir de jacinthes d’eau (Lycée Nguyên Thị Minh Khai).

3e Prix : INKPHORIA – encre biodégradable à base de cutine extraite de pelures de tomates (Lycée Gia Dinh).

Mentions honorables : WanderWhirl – kit éducatif inspiré des jeux traditionnels (Lycée Nguyễn Hữu Huân) ; THE JELLYVATORS – gelée fermentée à base de noix de cajou (Collège Nguyên An Ninh, Vung Tàu).

Catégorie "start-up"

1er Prix : NEUROFLEX - plateforme de rééducation de la main post-AVC (Université polytechnique - Université nationale de Hô Chi Minh-Ville).

2e Prix : BINKS - encres et peintures à partir de fruits et légumes.

3e Prix : DOCTOR STRANGE - IA d’assistance pour l’analyse de vidéos chirurgicales (Inde).

Catégorie U-I – O-I BJC (recyclage du verre)

1er Prix : GreenBooth (Université polytechnique - Université nationale de Hô Chi Minh-Ville).

2e Prix : Nước Lúa Tường Giao (Université polytechnique - Université nationale de Hô Chi Minh-Ville)).

3e Prix : EcoSparkle Crafters (Université polytechnique - Université nationale de Hô Chi Minh-Ville).

Catégorie U-I – Indefol Solar (hydrogène vert)

1er Prix : VISIONX - système IA de détection d’hydrogène (Université polytechnique - Université nationale de Hô Chi Minh-Ville).

2e Prix : MODULE ROBOT - articulation robotique modulaire 1-DOF (Université polytechnique - Université nationale de Hô Chi Minh-Ville).

3e Prix : SOLAR SMILING TEAM - système de surveillance énergétique à base d’IA (Université polytechnique - Université nationale de Hô Chi Minh-Ville).

Un tremplin pour l’innovation

Bach Khoa Innovation est bien plus qu’un simple concours : c’est un véritable carrefour entre le monde académique, les entreprises et la communauté entrepreneuriale. Huit éditions ont prouvé sa capacité à fédérer les talents, à stimuler la coopération interdisciplinaire et à offrir un espace de créativité sans frontières. Le succès de l’édition 2025 confirme son statut de concours d’innovation parmi les plus importants du Vietnam, et rapproche encore davantage les idées prometteuses de leur concrétisation et de leur commercialisation.

Texte et photos : Quang Châu/CVN