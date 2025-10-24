Modernisation et amélioration de l'enseignement supérieur au Vietnam

Le 24 octobre, à Hô Chi Minh-Ville, la Commission centrale de propagande et de mobilisation des masses, le ministère de l'Éducation et de la Formation, et l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville ont organisé une conférence scientifique intitulé "Moderniser et améliorer de l'enseignement supérieur au Vietnam, créer une percée dans le développement des ressources humaines hautement niveau et des talents, mener la recherche et l'innovation".

>> Une éducation ouverte et pragmatique sous un cadre juridique renforcé

>> Développer des ressources humaines de haute qualité pour une transformation de qualité

>> Le ministre de l’Éducation et de la Formation s’explique sur les questions du secteur

Présidée par Nguyên Trọng Nghia, membre du Politburo et chef de la Commission centrale de propagande et de mobilisation des masses, la conférence a rassemblé des dirigeants d'organes centraux et locaux (commissions, ministères, secteurs), ainsi que des gestionnaires, des scientifiques et d'éminents experts du monde éducatif.

La conférence a vocation à assimiler et à guider la mise en œuvre de la Résolution 71 du Politburo relative aux percées dans le développement de l'éducation et de la formation, notamment les contenus liés à l'enseignement supérieur. Elle vise par ailleurs à sensibiliser, formuler des propositions et des recommandations pour la concrétisation de ces avancées, en vue de moderniser et d’améliorer l'enseignement supérieur au Vietnam.

Nguyên Trong Nghia, membre du Politburo et chef de la Commission centrale de propagande et de pobilisation des masses, a souligné que la Résolution n°71-NQ/TW est l'une des sept résolutions stratégiques du Politburo qui forme un cadre cohérent et constitue une percée pour amener le pays dans la nouvelle ère. S'appuyant sur la Résolution n°29 et la Conclusion n°91 du Politburo (XIIIe mandat), ce texte définit les orientations, objectifs, tâches et solutions innovantes pour le développement de l'éducation. Il s'agit d'une résolution pragmatique, axée sur l'action et la mise en œuvre. Elle reflète la nouvelle approche du Parti dans l'adoption de ses directives stratégiques : passer de la «simple édiction de directives» au «pilotage de la mise en œuvre». Cette approche place les citoyens et les entreprises au centre, et utilise l'efficacité concrète comme principal critère de mesure. Grâce aux orientations et aux solutions définies par la Résolution 71, nous sommes convaincus que l'éducation en général, et l'enseignement supérieur en particulier, connaîtront un nouvel essor. L'éducation et la formation deviendront une priorité nationale absolue, décisive pour l'avenir de la nation.

Pour mettre en œuvre efficacement la Résolution 71, avec l’objectif principal de moderniser et d’améliorer l'enseignement supérieur, la création d'une percée dans “le développement des ressources humaines hautement qualifiées et des talents, et le pilotage de la recherche et de l'innovation” , Nguyên Trọng Nghia a demandé aux comités du Parti, aux agences, aux établissements d'enseignement supérieur, et notamment aux cadres de gestion de l'éducation, aux enseignants, aux experts et aux scientifiques, de bien saisir les points de vue directeurs fondamentaux, les objectifs stratégiques, les tâches et les solutions de percée définis par la résolution. Une appropriation totale du contenu de la résolution est la condition indispensable à sa mise en œuvre pertinente, créative et performante.

Par ailleurs, les différents niveaux et secteurs doivent se concentrer sur le perfectionnement des institutions, des mécanismes et des politiques, en particulier sur les mécanismes et politiques spécifiques, exceptionnels, et sur le cadre stratégique pour le développement de l'enseignement supérieur et de la formation. Le système d'enseignement supérieur, quant à lui, doit continuer à réformer ses programmes de formation dans le sens de la "standardisation, modernisation, démocratisation, socialisation et intégration internationale". Il doit développer l’équipe des enseignants, des chercheurs, des experts, des scientifiques et des cadres de gestion de l'éducation pour garantir qu'ils possèdent les compétences, les qualités morales et le prestige qui répondent aux exigences de modernisation et d’amélioration de l'enseignement supérieur. Il faut également promouvoir la coopération et l’intégration internationales approfondies dans l'éducation et la formation supérieures, notamment dans les domaines prioritaires et les technologies émergentes...

Plus de 40 interventions lors du colloque se sont concentrées sur quatre thèmes principaux : Politiques et gouvernance universitaire ; Formation et développement des ressources humaines ; Recherche scientifique, technologie et innovation ; Intégration et développement durable. Les sessions de discussion ont porté sur les questions cruciales de l'enseignement supérieur dans le nouveau contexte, en passant par le perfectionnement des institutions et des modèles de gouvernance universitaire moderne jusqu’aux solutions visant à mobiliser efficacement les ressources pour le développement des universités. L'objectif, c’est que les universités soient non seulement des lieux de formation de ressources humaines de haute qualité, mais aussi des centres de recherche, de création et de formation des élites de la nation, et qu'elles constituent le moteur central du développement du pays.

Dans ce contexte, l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville, au rôle pionnier et proactif, n'est pas seulement une entité qui met en œuvre efficacement les grandes directives et politiques du Parti et de l'État, mais aussi un centre pionnier d'initiation d'idées de rupture pour le développement de l'éducation et de la formation. La stratégie de développement 2021-2030 de cette université s'harmonise non seulement avec les orientations importantes de la Résolution 71, mais les anticipe également. L'établissement déploie vigoureusement des programmes phares dédiés à la formation des talents, au développement d'équipes de recherche d'excellence dans des domaines technologiques clés, tels que les semi-conducteurs et l'IA, et à la construction d'un écosystème d'innovation complet, affirmant sa mission de devenir une université de recherche de premier plan en Asie.

Les résultats de la conférence devraient fournir des arguments scientifiques et pratiques solides, servant de base importante aux agences compétentes pour perfectionner leurs politiques, et aux établissements d'enseignement supérieur national pour élaborer leurs feuilles de route stratégiques de développement, contribuant ainsi à créer une transformation substantielle pour l'enseignement supérieur vietnamien.

Texte et photos : Quang Châu/CVN