Les 20 meilleures étudiantes en sciences et technologies de 2025 récompensées

Le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh a annoncé le 15 octobre les 20 étudiantes exceptionnelles qui ont remporté le Prix des étudiantes vietnamiennes en sciences et technologies 2025.

Parmi elles figurent trois étudiantes en technologies de l'information ; deux en informatique ; deux en génie mécanique et technologie ; six en génie électrique, électronique et télécommunications ; cinq en technologie chimique, des matériaux, métallurgique et environnementale ; une en biologie appliquée et une en technologie du génie architectural et de la construction.

Les 20 lauréates sont toutes d'excellentes étudiantes, dont beaucoup sont des membres actifs et bénévoles de l'Union de la jeunesse, reconnues pour leurs résultats scolaires et leur contribution à la vie locale.

Ce prix honore non seulement ces jeunes femmes exceptionnelles, mais souligne également la sagesse, l'ambition et la confiance d'une nouvelle génération d'intellectuelles qui contribuent à bâtir un secteur scientifique et technologique fort et à stimuler le développement et l'intégration du Vietnam dans le monde.

Chaque lauréate reçoit un certificat de mérite du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, un trophée et une récompense de 5 millions de dôngs (environ 190 dollars).

Créé en 1997 pour récompenser les étudiantes exceptionnelles en technologies de l'information, le Prix des étudiantes vietnamiennes en sciences et technologies vise à reconnaître et à encourager les réalisations des femmes en sciences et technologies, contribuant ainsi à la formation d'une main-d'œuvre féminine de haut niveau dans ces domaines.

En 2025, le prix continue d'être lancé dans 152 universités et académies du pays proposant des programmes de formation dans les disciplines scientifiques et technologiques éligibles.

