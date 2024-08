Hô Chi Minh-Ville : remise des prix du concours des idées de start-up UNIV.STAR 2024

L’événement s'inscrit dans le cadre de la Journée de connexion d’affaires Vietnam - République de Corée (Mega Us Expo 2024). Il est organisé par le Centre provincial d'innovation économique créative de Jeonbuk - République de Corée (JBCCEI), l’Université nationale de Jeonbuk (JBNU), en collaboration avec le Service des sciences et technologies de Hô Chi Minh-Ville (DOST), le Centre d'application pour l'avancement scientifique et la technologie de Hô Chi Minh-Ville, le Centre d'innovation de Saigon (SIHUB), et le Centre de promotion du commerce du Vietnam KORETOVIET.

Avec objectif de promouvoir le développement de l'écosystème des start-ups innovantes de Hô Chi Minh-Ville, ce concours continue de se dérouler pour la deuxième édition. UNIV.STAR 2024 a attiré plus de 200 candidatures provenant de 16 universités avec 100 étudiants vietnamiens et 56 étudiants sud-coréens qui ont formé 20 équipes. Les groupes travailleront ensemble pour développer des idées de start-up afin de rivaliser avec d’autres.

Le montant total des prix est de 200 millions de dôngs avec 1 premier prix, 2 deuxièmes prix, 3 troisièmes prix ; 4 prix de l'innovation, 5 prix pour les idées favorites et d’autres prix d’encouragement. Ces récompenses sont financées par les groupes sud-coréens HYOSUNG et WooriBank.

UNIV. STAR 2024, avec pour thème “Déverrouiller les start-ups à l'ère 4.0”, inclut de nombreux domaines tels que les villes intelligentes (Trafic intelligent, Éclairage de ville intelligent, Écoles intelligentes, Maisons intelligentes, Soins de santé intelligents, Parking intelligent...), l’intelligence artificielle (IA) (appareils intelligents, applications d’IA dans le domaine de la santé, IA de communication, etc.), l’ESG (Recyclage, matériaux verts, gestion de la classification des déchets, etc.), l’alimentation et agriculture de haute technologie (Nouvelle alimentation, alimentation saine, agriculture de haute technologie...) et autres domaines.

Selon le comité d’organisation, le concours a regroupé des étudiants créatifs et enthousiastes, passionnés par l'entrepreneuriat, souhaitant se mettre au défi de développer des projets de start-up avec des étudiants internationaux, curieux d’apprendre, d’échanger des cultures et de développer un esprit d'entreprise directement lorsqu’ils sont encore étudiants.

Texte et photos : Truong Giang/CVN