Un projet pour faire de l’anglais la 2e langue du système éducatif vietnamien

Le vice-Premier ministre Lê Thanh Long a signé la décision N°2371/QD-TTg, approuvant le Projet "Faire de l’anglais la deuxième langue dans les établissements scolaires pour la période 2025-2035, avec une vision à l’horizon 2045".

Ce projet ambitieux vise à faire de l’anglais une langue seconde, largement et efficacement utilisée dans l’enseignement, la gestion et la communication au sein des établissements scolaires vietnamiens. Il a pour objectif de créer un écosystème éducatif anglophone contribuant à former une génération de citoyens capables de s’intégrer pleinement dans la vie internationale.

Le programme sera mis en œuvre à tous les niveaux d’enseignement, du préscolaire à l’université, afin de renforcer les compétences linguistiques, de favoriser l’ouverture culturelle et d’améliorer la compétitivité des apprenants sur le marché du travail, tant au niveau national qu’international.

Pour atteindre ces objectifs, le projet met l’accent sur, entre autres, la formation des enseignants, la rénovation des programmes et méthodes d’enseignement et d’évaluation, ainsi que la promotion des technologies modernes et de l’intelligence artificielle dans l’enseignement.

Le projet prévoit également des politiques incitatives pour les apprenants ayant un niveau d’anglais élevé, ainsi que des mesures pour attirer les talents et soutenir les enseignants d’anglais travaillant dans les zones défavorisées, ou permettre aux étrangers de participer à l’enseignement dans les établissements publics...

