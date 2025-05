Dà Nang, nouveau hub de l’innovation en Asie du Sud-Est

Le 30 mai, le Service municipal des sciences et des technologies de Dà Nang a organisé le "Danang Venture and Angel Summit 2025" (DAVAS 2025), un événement visant à connecter les acteurs de l’écosystème entrepreneurial et à attirer des investissements dans des projets innovants.

L'événement a rassemblé 60 experts, plus de 20 investisseurs et fonds d'investissement internationaux représentant un capital total d'environ 3,5 milliards de dollars, ainsi que 36 startups nationales et étrangères issues de divers secteurs.

D'autres activités marquantes ont également eu lieu dans ce cadre, notamment le lancement d'un espace d'innovation à Dà Nang, trois tables rondes sur l'investissement, la signature d'accords de coopération en matière d'innovation, une exposition de projets et la création du réseau étudiant SIC.

Les experts soulignent que Dà Nang s’impose progressivement comme un pôle d’innovation, grâce à des politiques incitatives et à son bond de 130 places dans le classement mondial des écosystèmes startup (StartupBlink 2025). L’idée de créer une structure technique locale pour accélérer les expérimentations (sandbox) a également été proposée.

Selon la vice-présidente du Comité populaire de Dà Nang, Nguyên Thi Anh Thi, la ville a mis en place de nombreuses politiques audacieuses, incluant des exonérations fiscales, des soutiens en infrastructures et des dispositifs d'expérimentation technologique.

Après sa fusion prévue avec la province de Quang Nam, Dà Nang ambitionne de devenir un grand centre économique et social du Vietnam et de l'Asie du Sud-Est, avec un rôle central dans l'entrepreneuriat et l'innovation.

