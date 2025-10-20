Éducation

La Police lance la campagne "Pas seul - Ensemble pour une sécurité en ligne"

Le matin du 20 octobre, la Police de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec le Service municipal de l’éducation et de la formation, a officiellement lancé la campagne "Pas seul - Ensemble pour une sécurité en ligne", visant à protéger les enfants et les jeunes face aux risques croissants du cyberespace.

Cette initiative a pour objectif de renforcer la sensibilisation et d’équiper les élèves et étudiants des compétences nécessaires en matière de sécurité numérique, dans un contexte marqué par la multiplication des cas d’escroqueries, de manipulations et même d’enlèvements via Internet. Ces dernières années, plusieurs affaires dites de "kidnapping en ligne", dont les victimes sont principalement des jeunes, ont suscité une vive inquiétude au sein de la société, causant non seulement des pertes financières mais aussi de lourdes conséquences psychologiques.

Selon la Police de Hô Chi Minh-Ville, au lieu de se limiter à la gestion des conséquences ou aux interventions de "sauvetage" après les faits, il est essentiel de prévenir en dotant les citoyens des connaissances et réflexes nécessaires pour se protéger. Cette approche proactive contribue non seulement à la sécurité individuelle, mais aussi à la construction d’un environnement numérique plus sûr et plus sain pour toute la communauté.

Lors de la cérémonie de lancement, de nombreuses activités concrètes ont été organisées : expositions d’images et de vidéos de sensibilisation, tables rondes animées par des experts en cybersécurité, ainsi que rencontres avec des KOLs (influenceurs) engagés dans la protection des enfants sur les réseaux sociaux.

Ngô Minh Hiêu, directeur du Projet Anti-escroquerie, a souligné: "Aujourd’hui, beaucoup de personnes publient involontairement des informations personnelles, des photos de leurs enfants ou des données sur les écoles sans aucune mesure de protection. Ces informations peuvent être exploitées par des malfaiteurs se faisant passer pour des autorités ou des établissements scolaires afin d’escroquer des bourses ou de soutirer de l’argent. La méthode la plus courante consiste à usurper l’identité de la police et à envoyer de faux mandats d’arrêt pour intimider et extoquer”.

La campagne a reçu un accueil enthousiaste de la part des jeunes. Nguyên Khánh Trân, élève du Lycée d’excellence Lê Hồng Phong, a partagé : "Les élèves manquent souvent d’expérience et se laissent facilement tromper sur Internet. Ces séances d’information sont très utiles : elles nous aident à comprendre les stratagèmes des escrocs et à savoir comment nous en protesger”.

En parallèle, la campagne encourage les jeunes à diffuser leurs connaissances en matière de sécurité numérique auprès de leurs amis et de leurs familles. Car chaque individu protégé en ligne représente un pas supplémentaire vers une communauté plus sûre.

Un représentant du Bureau de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité technologique de la Police de Hô Chi Minh-Ville a précisé que cette campagne se déroulera tout au long de l’année scolaire, avec des activités adaptées à chaque tranche d’âge. Des spécialistes animeront des ateliers pratiques sur la reconnaissance des comportements suspects, la protection des comptes, et les moyens d’éviter la manipulation ou la divulgation d’informations personnelles.

Le message "Ensemble pour une sécurité en ligne" a résonné tout au long de la cérémonie, mettant en avant la nécessité d’une coopération étroite entre la famille, l’école et la société pour protéger les enfants dans l’univers numérique. Chacun, en particulier les jeunes, doit prendre conscience de sa responsabilité : éviter de partager des données personnelles de manière imprudente et savoir réagir face à toute tentative d’arnaque.

Face à l’intensification des attaques ciblant les jeunes sur Internet, l’approche proactive de la Police de Hô Chi Minh-Ville apparaît comme une initiative opportune et exemplaire. Les experts estiment que si d’autres localités mettent en place des campagnes similaires, accompagnées d’une communication médiatique efficace, les résultats en matière de prévention de la cybercriminalité seront significatifs.

La campagne "Pas seul - Ensemble pour une sécurité en ligne" n’est pas qu’une action de sensibilisation : c’est un appel à la responsabilité collective, rappelant que dans le monde numérique actuel, la sécurité commence par la vigilance et les actions de chacun. Lorsqu’un jeune sait se protéger, c’est toute la communauté qui gagne en sérénité et en paix face aux dangers du cyberespace.

