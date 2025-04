New Delhi

Le Vietnam présente ses solutions numériques et innovantes au Startup Mahakumbh

Pour la première fois, une délégation vietnamienne de 15 entreprises, menée par l'Association nationale des start-up du Vietnam (VINEN), participe au Salon Startup Mahakumbh, où elle présente ses services et produits les plus innovants.

Photo : VNA/CVN

Le salon de trois jours, qui s'est ouvert jeudi 3 avril dans la capitale New Delhi, est organisé par le ministère indien du Commerce et de l'Industrie afin d'offrir aux start-up des opportunités de financement et de connexions internationales.

L'événement rassemble plus de 3.000 start-up, plus de 1.000 investisseurs et incubateurs, ainsi que plus de 10.000 délégués venus de plus de 50 pays.

La participation à ce salon d'envergure permet aux entreprises vietnamiennes de s'inspirer des initiatives de start-up indiennes et internationales, afin de les appliquer à leur propre transformation numérique. Elle constitue également une excellente occasion de présenter et de promouvoir leurs produits à l'échelle mondiale. De plus, les séminaires organisés dans le cadre de Startup Mahakumbh 2025 permettent aux entreprises vietnamiennes de s'inspirer des méthodes d'innovation des plus grandes entreprises mondiales.

Selon le conseiller commercial vietnamien en Inde, Bùi Trung Thuong, la délégation vietnamienne participe à trois domaines principaux du salon : l'agriculture, les sciences et technologies, ainsi que le tourisme et l'éducation. Par ailleurs, le Vietnam présente également de nouveaux modèles commerciaux innovants.

L'un des produits phares du Vietnam lors de ce salon est l'application de réseautage social liée au tourisme, Xintel, développée par LNP Solution Group. Xintel se distingue par trois caractéristiques exceptionnelles : les utilisateurs peuvent organiser des réunions en ligne sans limite de temps ni de nombre de participants ; ils reçoivent une carte e-SIM gratuite, utilisable dans 195 pays ; et la version IA de Xintel aide les utilisateurs à traduire leurs conversations lors de leurs voyages dans ces 195 pays.

En outre, LNP Solution a également lancé un autre produit innovant, l'application de réseautage social liée à l'éducation, Educhain.

VNA/CVN