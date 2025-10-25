Hô Chi Minh-Ville : l'industrie, moteur du développement du rail urbain

Les entreprises vietnamiennes du secteur mécanique, électrique et électronique sont parfaitement capables de fournir des services d'installation de systèmes auxiliaires pour les chemins de fer urbains, tels que l'ensemble du système d'alimentation électrique, celui du générateur de secours, celui de ventilation, celui de contrôle automatique périphérique, celui de protection d’incendie et celui des ascenseurs.

C'est ce qu'a affirmé le représentant de l'Association des entreprises mécaniques et électriques de Hô Chi Minh-Ville (HAMEE) lors du séminaire “ L’Industrie vietnamienne de soutien du mécanique et de l’électrique pour les chemins de fer urbains”, organisé le 24 octobre dans la mégapole du Sud par le Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (ITPC) en coordination avec l'HAMEE.

Ce séminaire vise à créer des conditions propices aux échanges, au partage d'expériences et à la mise en relation des entreprises avec des projets d'envergure. Il vise également à faciliter l'accès aux informations sur les projets d'investissement public à Hô Chi Minh-Ville, notamment le projet de chemin de fer urbain.

Efforts pour le développement du modèle TOD

Selon les experts, de nombreux pays du monde ont déjà commencer à résoudre les problèmes de circulation grâce au modèle urbain intelligent TOD (Transit Oriented Development). Ce modèle encourage l'utilisation des transports en commun pour réduire le recours aux véhicules personnels et créer des zones urbaines respectueuses de l'environnement.

Dans son discours d'ouverture, Hô Thi Quyên, directrice adjointe de l'ITPC, a affirmé que le projet d'investissement de la ligne de métro s'inscrit dans le cadre des efforts de la localité pour développer des zones urbaines intelligentes de type TOD. Il s'agit d'un outil important pour la ville afin de restructurer les zones urbaines, de développer un modèle urbain multicentrique, de répartir la population et d'organiser les activités socio-économiques à l'échelle existante. Le métro présente des atouts exceptionnels et contribue grandement à la réduction des embouteillages. Il peut être considéré comme le moyen de transport le plus écologique et le plus propre pour l'environnement, car il utilise principalement l'énergie électrique. Cependant, la mise en place d'un réseau de métro pour une mégapole, comme Hô Chi Minh-Ville, nécessite des investissements particulièrement importants en matière de financement, de science et de technologie, ainsi que la recherche de solutions optimales pour la conception, la gestion de projet et l'organisation opérationnelle.

Concernant la planification du développement du système ferroviaire urbain de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Vinh Toàn, directeur adjoint du Service municipal de la construction, a affirmé que le réseau ferroviaire national dans la zone centrale de Hô Chi Minh-Ville a été approuvé par la Décision n° 1769/QD-TTg du Premier ministre, comprenant 08 lignes ferroviaires nationales d'une longueur totale de 585 km et cinq gares centrales sur la ligne de métro. La nouvelle planification du réseau ferroviaire urbain de Hô Chi Minh-Ville a une longueur totale d'environ 1012 km, dont l’ancienne zone de Hô Chi Minh-Ville (avant la fusion du territoire administratif) compte 12 lignes, d'une longueur d'environ 582 km; 12 lignes dans l’ancienne province de Binh Duong d'une longueur d'environ 305 km et trois lignes dans l’ancienne province de Bà Ria - Vung Tàu d'une longueur de 125 km. La ligne ferroviaire Thu Thiêm - Long Thành, longue de près de 42 km, est envisagée par le Premier ministre pour désigner le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville comme organe directeur et l'ajouter à la planification ferroviaire urbaine de la localité et de la province de Dông Nai.

Hô Chi Minh-Ville a créé un Comité de pilotage pour le développement du réseau ferroviaire urbain, selon la Décision N° 2708-QD/TU du 8 mai 2025, présidé par le Secrétaire du Comité communiste du Parti de la ville, témoignant ainsi d'une très grande détermination politique. L'objectif est de construire 355 km de chemin de fer urbain d'ici 2035 à Hô Chi Minh-Ville avant la fusion administrative. Elle concentre ses ressources pour lancer la construction de la ligne de métro N°2, avec la longueur totale de 62,17 km et comptant 42 stations, d'ici fin 2025. Pour les lignes restantes, elle s'efforce d'achever les travaux d'indemnisation, de soutien et de relogement d'ici 2027 et de démarrer simultanément la construction de neuf lignes à partir de fin 2027, pour un total de 355 km d'ici 2035.

L'objectif est que les chemins de fer urbains contribuent à répondre à 30 à 40% des besoins de déplacement de la population en transports en commun d'ici 2035. Après 2045, ce taux atteindra 40 à 50%, contribuant ainsi à la formation d'un système moderne d'infrastructures de transport urbain, dont le réseau ferroviaire urbain constitue l'épine dorsale. Il contribuera à la réduction des embouteillages et au développement de zones urbaines vertes, durables et modernes.

Soutien actif aux chemins de fer urbains

Trân Thanh Trong, vice-président et responsable du Comité de dialogue politique de l’HAMEE, a affirmé que les entreprises vietnamiennes de mécanique, d'électricité et d'électronique sont parfaitement capables de fournir des services d'installation de systèmes auxiliaires pour les chemins de fer urbains, tels que l'ensemble du système d'alimentation électrique, celui de générateur de secours, celui de ventilation, celui de contrôle automatique périphérique, celui de protection d’incendie, celui d’ascenseurs. Pour les autres équipements tels que les wagons et les rails, les unités participantes doivent se coordonner et investir immédiatement.

"Pour saisir cette opportunité, les entreprises doivent investir massivement dans les technologies, standardiser leurs processus, former des ressources humaines de haute qualité et renforcer leurs liens avec les sous-traitants et partenaires internationaux, afin de constituer une chaîne d'approvisionnement nationale pour le réseau ferroviaire. Les grandes entreprises doivent investir et accompagner les petites entreprises dans la constitution d'une chaîne d'approvisionnement intégrée. Ces dernières doivent privilégier l'utilisation de produits, biens et services pouvant être produits et fournis localement", a souligné Trân Thanh Trong.

À cette occasion, l'HAMEE a également demandé aux agences de gestion de l'État, en particulier au Conseil de gestion du projet de chemin de fer urbain de Hô Chi Minh-Ville, d'accorder une plus grande attention à l'utilisation de produits, biens et services fabriqués et fournis localement dans les projets de chemin de fer urbain. Ce processus réduira les coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance, renforcera l'autonomie du pays et, surtout, créera les conditions propices au développement d'une industrie ferroviaire moderne au Vietnam. Pour les projets nécessitant l'utilisation d'équipements importés, des réglementations devraient figurer dans la feuille de route pour le transfert des technologies de production, d'exploitation et de maintenance au Vietnam.

Selon les experts, entre 2025 et 2030, l'industrie ferroviaire devra former au moins 35.000 ressources humaines de haut niveau, dont environ 14.000 diplômés universitaires et 1.000 étudiants de troisième cycle. Les besoins en ressources humaines les plus importants concernent les domaines de l'ingénierie de la construction, de l'exploitation du transport ferroviaire, de l'ingénierie de la construction ferroviaire, de la signalisation et de l'information ferroviaire... De plus, il est nécessaire de former 12.000 personnes pour répondre aux exigences d'exploitation, d'exploitation et de maintenance des lignes ferroviaires, dont environ 4.500 personnes pour les lignes ferroviaires nationales et environ 7.500 personnes pour les lignes ferroviaires urbaines.

En conclusion, Nguyên Vinh Toàn a déclaré que Hô Chi Minh-Ville révisait d'urgence la planification globale du réseau ferroviaire urbain, en profitant des mécanismes et politiques spécifiques de la Résolution N°188, en élaborant des plans d'investissement et des feuilles de route, afin de résoudre rapidement les problèmes pratiques qui se posent, conformément au nouvel espace et à la nouvelle vision de développement.

