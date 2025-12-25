Lancement du numéro spécial "Vietnam - Cuba : 65 ans d’amitié"

Le 25 décembre, au siège du ministère vietnamien des Affaires étrangères, le journal Thế giới và Việt Nam (Le Monde et le Vietnam) et des unités du ministère, en coopération avec l’ambassade de Cuba à Hanoï, a présenté le numéro spécial intitulé "Vietnam - Cuba : 65 ans d’amitié".

Photo : VNA/CVN

Cette publication bilingue (vietnamien-espagnol), à l’occasion du 65ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1960-2025) et de l’Année de l’amitié Vietnam - Cuba 2025, en préparation de la Fête nationale de Cuba, se compose de 180 pages. Elle rassemble des messages de dirigeants des deux pays ainsi que des témoignages de diplomates et d’experts, illustrant la profondeur et la continuité de l’amitié Vietnam - Cuba à travers plusieurs générations.

L’ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, a salué la valeur de l’ouvrage en tant que témoignage du lien solide entretenu depuis 65 ans entre les deux nations, tandis que le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Dang Hoàng Giang, a souligné son rôle dans la transmission de l’inspiration et des valeurs de cette relation exemplaire aux générations actuelles et futures.

Lors de la cérémonie, le vice-ministre Dang Hoàng Giang a remis symboliquement le numéro spécial à l’ambassadeur cubain à Hanoï.

