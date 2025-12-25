Poursuite résolue de la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines

Dans l’après-midi du 25 décembre, au siège du Comité central du Parti, le Comité central de pilotage pour la prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines a tenu sa 29e réunion afin d’examiner les résultats de ses activités en 2025 et son programme de travail pour 2026.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, chef de ce Comité central de pilotage, a présidé la réunion.

Photo: VNA/CVN

À l’issue des échanges, le Comité a estimé qu’en 2025, la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines avait continué d’être menée de manière énergique, déterminée et globale, avec de nombreuses approches nouvelles produisant des résultats tangibles.

Au cours de l’année, le Bureau politique et le Secrétariat ont promulgué plus de 130 textes relatifs à l’édification du Parti, du système politique et à la prévention et à la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines. L’Assemblée nationale et le gouvernement ont modifié ou adopté 89 lois et plus de 900 décrets, directives et résolutions, axés notamment sur la correction des failles, des insuffisances, des incohérences et des chevauchements du cadre juridique, ainsi que sur le perfectionnement des institutions.

Depuis le début de l’année, les comités du Parti et les commissions de contrôle à tous les niveaux ont sanctionné plus de 330 organisations du Parti et 9.600 membres du Parti, dont 23 cadres relevant de la gestion du niveau central sanctionnés par les organes compétents.

Photo: VNA/CVN

La récupération des avoirs issus de la corruption a continué de progresser, avec plus de 1.270 milliards de dôngs de biens temporairement saisis, mis sous séquestre ou gelés, ainsi que de nombreux autres actifs de valeur.

La lutte contre le gaspillage a été renforcée, en se concentrant sur l’examen et le traitement des ouvrages et projets en retard, accumulés sur de longues périodes et présentant des risques de pertes et de gaspillage. À ce jour, plus de 1.150 projets et 10.971 biens immobiliers publics excédentaires après la réorganisation administrative ont été traités.

La prévention et la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines aux niveaux local et de base ont également enregistré des évolutions positives. En 2025, les comités de pilotage provinciaux ont inscrit près de 100 affaires et dossiers sous leur supervision directe.

Pour 2026, le Comité central de pilotage a demandé que la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines soit menée de manière plus déterminée, plus efficace et plus durable, en étroite conformité avec la Résolution du XIVe Congrès national du Parti.

Les priorités consistent à achever l’examen et la correction des failles et insuffisances des règlements du Parti et des lois de l’État, à accélérer la révision des projets de loi concernés et à mettre en œuvre efficacement la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines.

Le Comité a également exigé de concentrer les efforts sur le contrôle, l’inspection, l’audit, l’enquête et le traitement définitif des affaires graves et complexes, d’améliorer l’efficacité de la récupération des avoirs, de renforcer le contrôle du pouvoir et de sanctionner de manière stricte et publique les comportements négatifs dans le traitement des dossiers administratifs des citoyens et des entreprises.

Lors de cette réunion, le Comité central de pilotage est également convenu de mettre fin au suivi et à la direction de cinq affaires et de quatre dossiers, ceux-ci ayant été traités conformément aux dispositions légales.

