Un ouvrage stratégique pour le 50e anniversaire des relations Vietnam - Allemagne

À l’occasion du 50ᵉ anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Allemagne (1975-2025), le livre Innovation et coopération : l'avenir des relations Allemagne - Vietnam a été officiellement présenté comme un ouvrage de référence, fournissant une orientation stratégique pour les relations bilatérales dans une nouvelle phase de développement.

Co-dirigé par le Professeur Andreas Stoffers, directeur national de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté (FNF) au Vietnam, et Ludwig Graf Westarp, vice-président de l’Association Vietnam - Allemagne et maître de conférences à l’Université de technologie de Dortmund, ce livre rassemble les analyses de décideurs politiques, d’universitaires et de représentants du secteur privé des deux pays.

L’ouvrage met en lumière la transformation des relations bilatérales, passant d’un modèle traditionnel fondé sur l’aide et l’éducation à un partenariat stratégique moderne centré sur des intérêts mutuels. Selon les auteurs, l’avenir de ces liens repose sur deux piliers essentiels : une coopération institutionnelle solide, soutenue par l’Accord de libre-échange Vietnam - Union européenne (EVFTA), et l’innovation technologique, portée par l’Industrie 4.0.

Le livre souligne que l’EVFTA ne se limite pas à l’expansion commerciale, mais constitue également un levier pour les réformes institutionnelles, l’élévation des normes du travail, de l’environnement et de la gouvernance au Vietnam. Dans le cadre des objectifs de neutralité carbone du pays à l’horizon 2050, les auteurs estiment que le soutien de l'Allemagne dans les domaines de la production intelligente, des énergies renouvelables, de l’automatisation et de la formation de ressources humaines hautement qualifiées - notamment à travers le modèle de formation professionnelle duale - constitue un facteur déterminant.

Ils mettent en avant la complémentarité des atouts des deux pays : l’Allemagne, moteur de l’Union européenne, recherche un partenaire stable en Asie du Sud-Est, tandis que le Vietnam a besoin de technologies avancées pour son industrialisation.

L’ouvrage souligne la complémentarité entre la coopération institutionnelle, dont l’EVFTA constitue le pilier central, et l’innovation technologique fondée sur le transfert et l’application des technologies de l’Industrie 4.0, considérée comme la clé donnant une profondeur stratégique aux relations bilatérales. Dans ce cadre, l’Allemagne apporte capitaux, technologies et standards élevés, tandis que le Vietnam offre un marché dynamique, une position géostratégique majeure et une main-d’œuvre jeune, ouverte à l’acquisition de nouveaux savoirs.

