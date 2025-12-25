Unir l’intérieur et l’extérieur pour bâtir un Vietnam prospère et heureux

Le 25 décembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la Conférence nationale de bilan de la mise en œuvre de la Résolution N°36 sur le travail à l’égard des Vietnamiens résidant à l’étranger, organisée en présentiel et en visioconférence avec 98 représentations diplomatiques du Vietnam à l’étranger.

>> Détermination sans faille pour faire vivre le vietnamien à l’étranger

>> Passeurs de mots : les Viêt kiêu à l’œuvre

>> Les Viêt kiêu, accélérateurs de l’export vers l’Australie

Après plus de 20 ans de mise en œuvre de la Résolution N°36, les liens entre les Vietnamiens de l’étranger et le pays d’origine se sont renforcés, soutenus par un cadre juridique de plus en plus complet et par des politiques favorables à la protection de leurs droits et intérêts légitimes.

Photo : VNA/CVN

La communauté vietnamienne à l’étranger compte aujourd’hui près de 6,5 millions de personnes dans plus de 130 pays et territoires, contribuant activement au développement national, notamment par les envois de fonds, l’investissement, la participation intellectuelle ainsi que l’innovation scientifique et technologique. De nombreux experts et intellectuels vietnamiens de l’étranger participent aux réseaux d’innovation.

S’exprimant lors de la conférence, le Premier ministre a souligné que la Résolution N°36 avait créé une percée la mobilisation des ressources intellectuelles et matérielles de la diaspora, renforçant la grande union nationale et l’attachement à la Patrie. Il a salué les contributions importantes des Vietnamiens de l’étranger au développement du pays, tout en reconnaissant l’existence de certaines limites en matière de politiques, de ressources et de coordination.

Photo : VNA/CVN

Pour l’avenir, le chef du gouvernement a appelé à trois priorités majeures : renforcer la grande union nationale au Vietnam et à l’étranger ; développer une communauté vietnamienne à l’étranger forte tant en nombre qu’en qualité ; et perfectionner les mécanismes et politiques afin de mobiliser pleinement les ressources de la diaspora au service du développement national dans la nouvelle ère.

Réaffirmant l’esprit "Un État créateur, une communauté pionnière, l’intérieur et l’extérieur unis, un pays prospère et puissant, des amis appréciés, un peuple heureux", le Premier ministre s’est dit convaincu que, sous la direction du Parti, les Vietnamiens du monde entier continueraient à œuvrer ensemble pour bâtir un Vietnam pacifique, prospère et heureux. Où qu’ils vivent, les Vietnamiens doivent demeurer confiants, autonomes, résilients et fiers d’être les ambassadeurs de la nation dans la nouvelle ère, a-t-il souligné.

VNA/CVN