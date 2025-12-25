Créer un environnement frontalier sûr et propice au dédouanement aux postes-frontières

Le 25 décembre, les gardes-frontières de la province vietnamienne de Lai Châu (Nord) (Nord) et le Détachement de gestion frontalière de Honghe, relevant du poste-frontière de Jinshuihe (Chine), ont mené une patrouille conjointe.

Conformément au mécanisme de rotation, cette patrouille était présidée par la partie chinoise.

La patrouille, combinant des moyens motorisés et des patrouilles à pied, s’est déroulée en deux phases pour une durée totale de sept heures. Elle a mobilisé 48 agents et six véhicules, donné lieu à 12 réunions sur le terrain, permis la distribution de 300 documents de sensibilisation et l’information de 300 résidents frontaliers, pour un parcours total de 150 km.

À l’issue de l’opération, les deux parties ont évalué les résultats et estimé que les objectifs fixés avaient été atteints. Elles ont convenu de consolider le mécanisme de patrouille conjointe, de poursuivre la lutte résolue contre les infractions transfrontalières, de promouvoir les procédures de remise rapide afin d’assurer un environnement frontalier sûr et favorable au dédouanement, ainsi que d’élargir les échanges amicaux.

Les deux parties ont également convenu de maintenir l’échange d’informations par correspondance et par ligne directe, de traiter rapidement les incidents frontaliers, d’intensifier les patrouilles et les contrôles, de lutter contre l’immigration illégale, la traite des êtres humains, la contrebande et d’autres activités illicites, et de renforcer la sensibilisation juridique des populations, contribuant ainsi à la sécurité et à l’ordre dans les zones frontalières des deux pays.

