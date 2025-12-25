Les intellectuels vietnamiens de l’étranger, "avantage stratégique" du Vietnam

Le président du Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, Nguyên Trung Kiên, a souligné que les ressources intellectuelles et scientifiques de la diaspora vietnamienne représentent un avantage stratégique pour le Vietnam dans la compétition mondiale actuelle.

>> La diaspora vietnamienne en France célèbre le cinéma national



>> La diaspora vietnamienne en Australie bâtit des ponts entre savoir et culture

Dans son récent article, le responsable a insisté sur le rôle particulièrement important joué par les intellectuels et experts vietnamiens résidant à l’étranger, tant dans les périodes difficiles que lors des moments charnières de l’histoire du pays.

Durant la période de résistance et les premières années de la construction de l’État, de nombreux intellectuels de la diaspora vietnamienne sont rentrés au pays pour poser directement les fondements de la science, de la technologie, de la santé et de la défense nationale.

Photo : VNA/CVN

Il a cité des exemples exemplaires tels que le professeur Trân Dai Nghia, qui a jeté les bases de l’industrie de la défense vietnamienne, et Luong Dinh Cua, un agronome éminent qui a contribué à améliorer la productivité et à garantir la sécurité alimentaire dans des conditions extrêmement difficiles.

Pendant la période d’embargo et d’isolement, de nombreux intellectuels et entrepreneurs de la diaspora vietnamienne ont continué à rentrer chez eux, apportant avec eux un esprit scientifique, des compétences modernes en matière de gouvernance et une expérience internationale, contribuant ainsi à mobiliser des ressources pour le développement et à préparer le terrain pour des réformes ultérieures et une intégration plus poussée au monde.

La communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger compte aujourd’hui près de 6,5 millions de personnes dans plus de 130 pays et territoires, profondément intégrées et reconnues dans leurs pays d’accueil. Au sein de cette communauté, les intellectuels continuent de croître en qualité et en nombre, assurant succès et réputation dans de nombreux domaines, notamment la science, la technologie et l’innovation.

Les statistiques préliminaires montrent que les intellectuels titulaires d’une licence ou d’un diplôme supérieur représentent environ 10 à 15% de la communauté des expatriés vietnamiens, soit 650.000 personnes. Leurs associations et réseaux sont en pleine expansion : on compte 10 réseaux d’innovation regroupant 2.000 experts dans de nombreux pays et plus de 30 associations d’experts et d’intellectuels expatriés. Forts de leurs connaissances, de leur expérience internationale et de leurs vastes réseaux, les expatriés vietnamiens jouent un rôle essentiel en apportant au Vietnam des technologies de pointe, une expertise reconnue et des pratiques de gouvernance innovantes.

Nombre d’expatriés vietnamiens sont rentrés au pays ou y contribuent à distance. Parmi les exemples notables figure Jonathan Hanh Nguyên, pionnier du commerce international et des services, et Pham Nhât Vuong, qui a développé des complexes industriels et de haute technologie pour permettre au Vietnam de s’intégrer davantage aux chaînes de valeur mondiales, a souligné Nguyên Trung Kiên.

Chaque année, a-t-il poursuivi, environ 300 à 400 ressortissants vietnamiens rentrent au pays pour contribuer à l’enseignement, à la recherche et au transfert de technologies dans divers domaines, y compris les technologies stratégiques et de pointe. Nombre d’entre eux ont participé à des projets nationaux majeurs, contribuant ainsi à renforcer l’expertise et le rayonnement du Vietnam sur la scène internationale.

Par ailleurs, les programmes et conférences organisés par le Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger ont offert aux intellectuels vietnamiens la possibilité de contribuer à l’élaboration de politiques et de propositions de développement.

Dans le contexte de la quatrième révolution industrielle et de l’intensification de la concurrence mondiale, le rôle stratégique des ressources intellectuelles et scientifiques et technologiques vietnamiennes apparaît plus que jamais évident. Outre l’accès à des centres de recherche de pointe, à des écosystèmes d’innovation, à des réseaux d’experts et à des capitaux internationaux, ces intellectuels occupent des postes clés au sein de la communauté scientifique internationale, du corps professoral aux cadres supérieurs de grandes entreprises technologiques. Leur force réside dans leur expertise et leur expérience, qu’il s’agisse de personnes formées au Vietnam et travaillant à l’étranger ou de jeunes générations nées et formées hors du Vietnam.

Selon Nguyên Trung Kiên, une fois correctement valorisées, les ressources intellectuelles et scientifiques et technologiques de la communauté vietnamienne peuvent à la fois contribuer à réduire les écarts de développement et constituer un atout stratégique pour renforcer la compétitivité du Vietnam et son engagement mondial dans cette nouvelle ère.

Lors de rencontres avec de hauts responsables, les ressortissants étrangers ont exprimé leur satisfaction face aux progrès remarquables du pays, notamment en ce qui concerne les grandes politiques de développement et les lois relatives à l’identité, au foncier, au logement, à la nationalité, aux sciences et technologies et à l’innovation. Ils souhaitent s’impliquer activement dans le développement de leur patrie et espèrent avoir de nouvelles occasions d’y contribuer.

Mobiliser l’expertise des ressortissants étrangers

Convaincus que les ressortissants étrangers constituent une ressource essentielle pour la nation, le Parti et l’État ont toujours soutenu cette communauté en garantissant leur statut légal, des moyens de subsistance stables et leur intégration dans les sociétés d’accueil ; en renforçant le bloc de la grande solidarité nationale ; et en encourageant et facilitant leur contribution active à la construction et à la défense nationales, souligne l’article.

Reconnaissant le potentiel de contribution des experts et intellectuels étrangers, notamment leur rôle substantiel dans la mise en œuvre des résolutions du Parti et le soutien au développement national, le Parti et l’État ont continuellement élaboré et perfectionné des politiques visant à attirer et à mobiliser leurs ressources.

La Résolution N°57 du Politburo a donné un élan institutionnel important, créant un cadre et des mécanismes plus favorables permettant aux intellectuels étrangers d’optimiser leur potentiel. Les amendements à la loi sur la nationalité ont assoupli les conditions d’acquisition ou de rétablissement de la nationalité vietnamienne tout en permettant le maintien d’une nationalité étrangère. Parallèlement, la nouvelle loi sur la science, la technologie et l’innovation donne une nouvelle impulsion à l’attraction de scientifiques et d’experts étrangers dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation.

Le Vietnam est bien placé pour faire progresser la science et la technologie, car sa communauté intellectuelle extra-vieillaire, en pleine expansion et hautement qualifiée, manifeste une forte volonté de contribuer au développement national, a estimé Nguyên Trung Kiên.

Afin de mieux exploiter les ressources intellectuelles et scientifiques de cette communauté, le Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger identifié l’attraction des intellectuels vietnamiens de l’étranger pour soutenir le développement socio-économique national comme une tâche centrale du travail vis-à-vis des Vietnamiens résidant à l’étranger.

Parmi les principales priorités figurent la suppression des obstacles institutionnels et politiques et le renforcement de leur application afin de créer un environnement favorable à la contribution des experts et des scientifiques. Parallèlement, un écosystème intégré reliant entreprises, instituts de recherche, universités et autorités sera développé, soutenu par un mécanisme financier flexible et indépendant, conforme aux pratiques internationales.

Dans le même temps, les ministères et les secteurs joueront un rôle de premier plan plus affirmé dans la gestion professionnelle et la liaison avec l’extra-vieillaire afin de dynamiser la coopération scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique. Une plus grande autonomie sera accordée aux collectivités locales et aux établissements de recherche et de formation, dans le but de mieux adapter l’attraction des experts aux besoins locaux et de créer ainsi une dynamique durable pour la mobilisation des ressources intellectuelles extra-vieillaire, a précisé le président.

Il a affirmé que les experts et intellectuels vietnamiens résidant à l’étranger demeurent une ressource importante pour la réalisation de l’aspiration du Vietnam à devenir une nation forte et prospère. Grâce à l’attention du Parti et de l’État et aux efforts coordonnés des ministères, des secteurs et des collectivités locales, la mise en œuvre rapide et exhaustive de mesures visant à mobiliser les ressources de la diaspora vietnamienne permettra au Vietnam de faire de son expertise un moteur stratégique, soutenant ainsi la réalisation de la Résolution N°57 et les avancées majeures à l’ère scientifique et technologique.

VNA/CVN