Le Secrétariat du Parti publie une directive sur l’organisation du Têt 2026

Le membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, a signé la directive du Secrétariat relative à l’organisation du Nouvel An lunaire du Cheval 2026 (directive N°55 du 22 décembre 2025).

La directive précise que, afin de préparer les meilleures conditions permettant à la population de célébrer le Nouvel An lunaire 2026 dans la sécurité, la sobriété et la sérénité, tout en créant une dynamique positive pour l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée, le Secrétariat demande aux comités du Parti, aux autorités, au Front de la Patrie et aux organisations sociopolitiques à tous les niveaux de diriger et d’organiser efficacement la mise en œuvre de plusieurs tâches prioritaires.

Le Secrétariat demande de renforcer l’unité et la cohésion au sein du Parti et de la société, de promouvoir la tradition de solidarité et d’entraide, de veiller à la prise en charge de la population et d’apporter un soutien aux personnes défavorisées et vulnérables, afin que chaque foyer et chaque citoyen puissent célébrer le Têt.

La directive souligne la nécessité d’organiser et de gérer les activités culturelles, festives et célébrant le printemps de manière pratique, civilisée et économe, en conformité avec les valeurs culturelles, les traditions et les coutumes positives de la nation.

Le Secrétariat appelle à la mise en œuvre coordonnée et efficace des mesures visant à garantir la défense nationale, la sécurité, l’ordre et la sûreté sociales, ainsi qu’à la prévention, à la détection et à la répression rigoureuse des crimes et des fléaux sociaux, afin de maintenir la stabilité politique en toutes circonstances.

La directive insiste également sur le renforcement de la discipline et de l’ordre, la prévention et la lutte contre le gaspillage et mes comportements négatifs, le respect strict des règlements du Parti et des lois de l’État durant la période du Têt, et interdit formellement toute utilisation de fonds publics pour offrir des cadeaux du Nouvel An sous quelque forme que ce soit.

Dès les vacances du Nouvel An lunaire, l'ensemble du système politique doit continuer de se concentrer sur la mise en œuvre synchronisée des tâches clés pour 2026.

Le Bureau du Comité central du Parti est chargé, en coordination avec les organismes concernés, de suivre, d’exhorter et de rendre compte au Secrétariat des résultats de la mise en œuvre de cette directive.

